Alpinistul român Teofil Vlad a reușit să atingă vârful Everest

„Everest Summit. And back to Camp 4”, a scris alpinistul pe rețeaua de socializare, miercuri, la ora 11 și 56 de minute.

Reușita lui Teofil Vlad a fost comentată pe Facebook și de alpinistul Zsolt Torok.

„Veste buna !Felicitari Teofil Vlad. Nepal -Everest Summit -Succes!!! Teofil Vlad. Teo Vlad a ajuns pe Varful Everest 8848m si inapoi in Tabara 4 (C4 ). Este o mare bucurie sa anunt aceasta stire.

De acum Teo ori de cate ori va reveni in Himalaya se va uita cu alti ochi la punctul acela cel mai inalt … stiind ca pe pamant nu exista un loc mai inalt decat cel pe care tocmai l-a atins”, a scris Zsolt.

De asemenea, Zsolt Torok a scris că Teofil Vlad urmează să parcurgă coborârea muntelui. „Acum urmeaza coborarea rapida in C3 apoi coborarea in C2 . Coborarea in C1 este desi lipsita de sectiuni abrupte totusi este foarte obositoare dupa varf ,apoi portiunea vesnic riscanta vestita Cadere de Ggeata Cumbu. Dupa aceste sectiuni se poate sarbatori in Tabara de Baza la 5360m altitudine”, a mai scris alpinistul.

O altă performanță a fost atinsă ieri de Gina Bădescu. Ea a ajuns pe vârful Lhotse marți, 21 mai, ora 11:30, împreună cu Justin Ionescu. Aceasta este prima ascensiune românească a anului la peste 8.000 de metri.

Gina și Justin au atins vârful cu ajutorul oxigenului suplimentar, pe ruta clasică. Ascensiunea vârfului a început în tabăra 4 (7800m), la ora 2 dimineața, și a durat 9 ore și jumătate.

