Potrivit ministerului, astfel de „situații recurente” contribuie la „escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale”.

MAE a cerut părții ruse să ia „neîntârziat” toate măsurile necesare pentru a evita pe viitor noi încălcări ale spațiului aerian român.

Comunicatul precizează că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la sediul MAE „în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025”.

Ministerul menționează că România se află „în permanent contact” cu aliații și cu ceilalți membri ai Uniunii Europene.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, sâmbătă seara, că două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, după atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre și în contextul interceptării unei drone în spațiul aerian național.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că era vorba de „o dronă rusească”, subliniind că România „își apără spațiul aerian” și rămâne vigilantă față de „agresiunea rusă”.

ISU Tulcea a emis două alerte RO-Alert privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian și a îndemnat populația să ia măsuri de protecție.

Duminică, ministrul Moșteanu a declarat că a discutat cu persoanele implicate în operațiunea de sâmbătă seara, inclusiv cu pilotul care a condus formația de F-16 mobilizate după pătrunderea neautorizată a dronei.

El a precizat că piloții „au avut autorizarea să doboare drona”, dar, după evaluarea riscurilor colaterale la contactul direct, au decis să nu deschidă focul. De asemenea, ministrul a explicat că aprobarea doborârii aparține comandantului militar al operațiunii.

Legea nr. 73 privind controlul utilizării spațiului aerian național stipulează, la primul alineat al art. 21, că o aeronavă fără pilot care trece ilegal frontiera și zboară în spațiul aerian român fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau i se poate prelua controlul.

