Drona a părăsit spațiul aerian românesc

Potrivit acestuia, aparatul zbura la altitudine joasă și, la un moment dat, a schimbat direcția către Ucraina. Duminică vor fi efectuate survoluri cu elicoptere în zona respectivă pentru a verifica dacă drona s-ar fi prăbușit pe teritoriul României, însă datele actuale arată că aceasta a părăsit spațiul aerian românesc și a intrat în cel ucrainean.

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă drona a fost doborâtă, Ionuț Moşteanu a precizat că aceasta și-a schimbat direcția spre Ucraina.

„Nu a fost doborâtă. Radarele au interceptat-o şi au văzut-o venind spre spaţiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina. Legea 73, aia trecută de Parlament în primăvară cu mult balamuc, permite Armatei Române să dea jos dronele care intră în spaţiul aerian, deci şi piloţii de F-16 au avut această aprobare de la Comandamentul Forţelor Întrunite, apoi care a transmis la Comandamentul Componente Aeriene, puteau să dea jos aceste drone”, a transmis Ionuț Moșteanu.

Ministrul apărării a confirmat că a fost vorba despre o singură dronă și a amintit că incidente similare au loc frecvent.

Provocări din partea Rusiei

„Aproape în fiecare săptămână ne confruntăm cu astfel de provocări din partea Rusiei, mai ales în zona de nord a Dobrogei. De fiecare dată, fie avioanele noastre, fie cele germane, de poliție aeriană, se ridică pentru monitorizare“, a spus Ionuț Moșteanu.

Acesta a explicat că după decolarea avioanelor F-16 românești, două aparate Eurofighter germane au intrat în misiune, preluând patrularea atunci când resursele de zbor ale F-16 se apropiau de limită.

Referitor la procedurile de intervenție, ministrul a arătat că pentru aeronavele fără pilot există deja cadrul legal, dar pentru cele cu pilot se aplică legislația veche, unde este necesară aprobarea directă a ministrului.

„Am mereu la mine un telefon cu o aplicație specială. Dacă nu am semnal, există altă persoană autorizată să dea aprobarea în locul meu”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Se așteaptă raportul final

Întrebat despre originea dronei, Ionuț Moşteanu a spus că se așteaptă raportul final al celor implicați în operațiune, dar toate datele de până acum indică faptul că aparatul a revenit pe teritoriul ucrainean.

Anterior, Ministerul Apărării Naţionale anunțase că două F-16 din Baza 86 Feteşti au decolat la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, pe fondul unor atacuri rusești asupra infrastructurii de la Dunăre.

Ministrul preciza că este vorba despre „o dronă rusească”, subliniind că România „îşi apără spaţiul aerian” și „rămâne vigilentă în faţa agresiunii rusești”.

În același context, ISU Tulcea a transmis două mesaje RO-Alert, avertizând cetățenii din județ asupra posibilității ca obiecte provenite din spațiul aerian să cadă pe teritoriul lor și recomandând măsuri de protecție. Ulterior, la ora 21:01, prealarma aeriană a fost ridicată.

