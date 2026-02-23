Decizia a fost luată de Garante per la Protezione dei Dati Personali, autoritatea italiană pentru protecția datelor, și a fost publicată în buletinul informativ din luna ianuarie.

Potrivit autorității, conținutul mesajelor electronice, contactele și atașamentele fac parte din sfera corespondenței protejate de dreptul la viață privată, principiu recunoscut inclusiv la nivel constituțional în Italia.

În cazul analizat, compania a menținut activ contul de e-mail al fostului director general timp de aproximativ două luni după încetarea contractului de muncă. Mai mult, mesajele primite au fost redirecționate către un alt cont intern al firmei.

Fostul angajat a cerut dezactivarea contului și acces la inbox, invocând drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Compania a refuzat solicitarea, continuând să gestioneze corespondența electronică fără consimțământul acestuia.

Autoritatea italiană a considerat această conduită ilegală și a dispus ca societatea să ofere acces fostului angajat la contul de e-mail, iar ulterior să îl șteargă definitiv.

La stabilirea sancțiunii de 40.000 de euro pentru angajatorul italian, Garante a ținut cont de:

tipul și durata încălcării;

faptul că angajatorul nu a răspuns solicitării persoanei vizate de a-și exercita drepturile;

lipsa unor abateri anterioare privind protecția datelor.

Cazul reprezintă un semnal important pentru angajatori: accesarea e-mailului profesional al unui salariat după concediere poate încălca legislația privind protecția datelor și dreptul la confidențialitate, chiar dacă adresa aparține companiei.

Tot în Italia, o primărie a fost amendată cu 15.000 de euro, din cauza GDPR, după ce a dat afară o angajată care ieșea la cină în timpul concediului medical.

