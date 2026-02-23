Decizia a fost luată de Garante per la Protezione dei Dati Personali, autoritatea italiană pentru protecția datelor, și a fost publicată în buletinul informativ din luna ianuarie.

Potrivit autorității, conținutul mesajelor electronice, contactele și atașamentele fac parte din sfera corespondenței protejate de dreptul la viață privată, principiu recunoscut inclusiv la nivel constituțional în Italia.

În cazul analizat, compania a menținut activ contul de e-mail al fostului director general timp de aproximativ două luni după încetarea contractului de muncă. Mai mult, mesajele primite au fost redirecționate către un alt cont intern al firmei.

Fostul angajat a cerut dezactivarea contului și acces la inbox, invocând drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Compania a refuzat solicitarea, continuând să gestioneze corespondența electronică fără consimțământul acestuia.

Autoritatea italiană a considerat această conduită ilegală și a dispus ca societatea să ofere acces fostului angajat la contul de e-mail, iar ulterior să îl șteargă definitiv.

La stabilirea sancțiunii de 40.000 de euro pentru angajatorul italian, Garante a ținut cont de:

  • tipul și durata încălcării;
  • faptul că angajatorul nu a răspuns solicitării persoanei vizate de a-și exercita drepturile;
  • lipsa unor abateri anterioare privind protecția datelor.

Cazul reprezintă un semnal important pentru angajatori: accesarea e-mailului profesional al unui salariat după concediere poate încălca legislația privind protecția datelor și dreptul la confidențialitate, chiar dacă adresa aparține companiei.

Tot în Italia, o primărie a fost amendată cu 15.000 de euro, din cauza GDPR, după ce a dat afară o angajată care ieșea la cină în timpul concediului medical.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine e Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de proxenetism. Lucrează în domeniul IT
 1 comentariu
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

ethanhunt 23.02.2026, 10:43

Asteptam si la noi sanctiuni ca se intampla asa ceva si in Romania

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
GSP.RO
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.RO
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Vremea în București, în perioada 23-25 februarie 2026: Maxime de 7-8 grade Celsius, vânt și ploi slabe
Știri România 11:41
Vremea în București, în perioada 23-25 februarie 2026: Maxime de 7-8 grade Celsius, vânt și ploi slabe
Un jandarm s-a prăbușit din senin și a murit pe stradă, în timpul serviciului. Sindicaliști: „Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
Știri România 11:39
Un jandarm s-a prăbușit din senin și a murit pe stradă, în timpul serviciului. Sindicaliști: „Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
Parteneri
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: “Ori eu, ori Baiaram!”
Fanatik.ro
S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: “Ori eu, ori Baiaram!”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Adrian Petre a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus concurentul când a părăsit competiția
Stiri Mondene 11:50
Adrian Petre a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus concurentul când a părăsit competiția
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Stiri Mondene 11:11
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
ObservatorNews.ro
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.ro
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
Parteneri
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Mediafax.ro
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Politică 22 feb.
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”
Fanatik.ro
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat