Incidentul a avut loc joi, la kilometrul 17, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea-Deva, unde femeia a fost amendată cu peste 1.800 de lei, anunță Poliția Alba.

Agenții au constatat că autoturismul nu era echipat corespunzător sezonului rece.

„Ca urmare a controlului efectuat, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condițiilor meteo, având montate anvelope de vară”, au transmis, vineri, oficialii Poliției Alba.

Pe lângă amendă, autoritățile au dispus reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii și i-au dat șoferiței o dovadă înlocuitoare a certificatului, fără drept de circulație.

Poliția reamintește că nerespectarea reglementărilor privind dotarea cu anvelope de iarnă, conform O.U.G. nr. 195/2002, atrage amenzi între 1.822,5 și 4.050 de lei, alături de retragerea certificatului de înmatriculare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit, vineri dimineață, avertizările cod galben de ger și vânt puternic, astfel că, în mai multe zone din țară, temperaturile vor ajunge la -18 grade Celsius.

