Ținte civile lovite, incendii și clădiri distruse

Atacurile rusești au vizat mai multe districte ale orașului, în special zona Solomianskyi, aflată relativ aproape de centrul Kievului. Acolo, o dronă a lovit ultimul etaj al unui bloc de locuințe, provocând un incendiu. Alte clădiri și zone nerezidențiale au fost avariate.

The number of injured in Kyiv is growing. Currently, there are 55 victims. More than 40 people have been taken to the citys medical facilities. There is no exact information about fatalities yet, as rescue teams are still working at the scenes.



In Solomianskyi district, in… pic.twitter.com/koTl3Ud3Hu — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) June 17, 2025

„Capitala este sub un atac combinat. Rușii folosesc rachete și drone kamikaze. Sunt incendii în mai multe districte și echipele de urgență intervin”, a anunțat Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev. Printre clădirile afectate se află și o grădiniță situată la marginea de est a orașului.

Recomandări Care sunt „găurile negre” ale statului. Companiile din transporturi și energie produc cele mai mari pierderi și datorii

„În timpul atacului asupra Kievului… un cetățean american în vârstă de 62 de ani a murit într-o locuință aflată vizavi de locul unde medicii ofereau asistență răniților”, a transmis primarul capitalei, Vitali Klitschko, într-un mesaj pe Telegram.

„O noapte foarte grea” pentru Kiev

Autoritățile din Kiev spun că au avut loc cel puțin 12 lovituri directe în cinci cartiere diferite. Sirenele de raid aerian au sunat fără oprire timp de peste șapte ore. Mulți locuitori au stat toată noaptea în adăposturi, în timp ce deasupra orașului zburau drone și se auzeau explozii.

14 people killed in large-scale Russian attack on Kyiv



More than two dozen sites were damaged in the strikes. A total of 14 people were killed in the Ukrainian capital and at least 55 injured, Kyiv Mayor Vitali Klitschko and Interior Minister Ihor Klymenko said.



The most severe… pic.twitter.com/yK1azRfUc8 — ASTRA (@ASTRA_PRESS) June 17, 2025

„Este o noapte foarte grea”, a spus Tkachenko. În mai multe zone s-au înregistrat și pene de curent.

Recomandări Răpire ca-n filme. O femeie din Bacău a fost luată din faţa casei şi terorizată 34 de ore

„Noi atacuri cu drone rusești asupra clădirilor rezidențiale din Kiev. Rusia continuă războiul împotriva civililor”, a transmis pe Telegram Andrii Iermak, șeful administrației prezidențiale a Ucraine.

Războiul continuă, negocierile stagnează

În timp ce Kievul era atacat, Rusia a anunțat că a doborât 147 de drone ucrainene care vizau regiuni din interiorul teritoriului rus, inclusiv Moscova. Aeroporturile din capitala rusă au fost închise temporar.

Deși Ucraina și Rusia au avut recent două runde de discuții directe, acestea s-au soldat doar cu înțelegeri punctuale privind schimbul de prizonieri și recuperarea cadavrelor militarilor căzuți. Nicio altă soluție diplomatică nu a fost încă găsită.

Mai mult, la summitul G7 din Canada, Donald Trump trebuia să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. În urma escaladării situației din Orientul Mijlociu, președintele SUA a părăsit de urgență Canada, iar discuțiile cu Zelenski au rămas în aer. Totodată, SUA a avertizat că reducerea sprijinului american ar putea afecta decisiv capacitatea Ucrainei de a se apăra.

Civilii plătesc prețul războiului

Imaginile din Kiev arată clădiri grav avariate, locuitori evacuați și echipe de salvare căutând printre dărâmături. Primarul Vitali Klitschko și ministrul de interne Ihor Klymenko au fost prezenți la fața locului.

Recomandări Ziua 5 a războiului Israel–Iran: atacuri și tensiuni continue

„Rusia nu se oprește din a ataca civili nevinovați. Continuăm să rezistăm și să ne apărăm orașele și oamenii”, au transmis autoritățile ucrainene.

Moartea cetățeanului american ar putea atrage reacții puternice din partea administrației de la Washington. Nu este pentru prima dată când cetățeni străini își pierd viața în atacurile rusești asupra Ucrainei, însă cazul unui american ucis direct într-un atac aerian ar putea amplifica presiunile asupra Moscovei,