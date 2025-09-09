Cum a început mesajul americanului

„Nu există nimic de văzut în România. Nu există nimic de făcut. Țara asta e murdară. Oamenii sunt săraci și nepoliticoși și rasiști. Dacă vă gândiți să veniți în România, pur și simplu nu o faceți. Mergeți oriunde altundeva în Europa și nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu”, a spus acesta la început.

Americanul a dezvăluit după aceste cuvinte faptul că totul a fost o glumă.

„Sunt aici de câteva săptămâni și, sincer, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea“, a spus el entuziasmat.

„Am fost la Dinamo, am fost la Steaua, am fost la Rapid, am fost la Farul Constanța. Și m-am simțit incredibil, am intrat în atmosfera stadionului, am simțit pasiunea oamenilor pentru echipele lor. Am trăit din plin experiența românească”, a povestit Oba.

Turistul american s-a îndrăgostit de preparatele tradiționale.

„Am mâncat mămăligă, am mâncat sarmale, am mâncat mici. Și toate mi-au plăcut la nebunie”, a spus acesta.

„Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale”

Turistul a evidențiat faptul că experiența personală a fost pozitivă, de la interacțiunile cu oamenii până la diversitatea locurilor vizitate.

„România are de toate. Au chiar și plaje. Știați că România are plaje? Eu nu știam. Am descoperit Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești. Sunt atâtea locuri de văzut și atâtea lucruri de făcut. Iar mie nu-mi mai vine să plec de aici”, a spus el.

„Nu vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale”, a glumit el, în final.

Totodată, Oba a rezervat o cazare în București prin Airbnb, dar când a ajuns la apartamentul din Capitală a fost îngrozit. Tânărul a filmat intrarea în apartamentul pentru care a plătit 500 de dolari și totul a devenit viral pe TikTok.

De asemenea, Oba a avut parte de o adevărată surpriză în momentul în care a ajuns la Constanța. Tânărul fusese avertizat să nu plece din București și i s-a spus că ar putea fi jefuit, dar nu s-a gândit nici măcar o secundă la ce avea să-l aștepte în orașul de la malul mării.



