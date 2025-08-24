Excursie la Constanța pentru tânărul venit în România

Un american venit în vacanță în România a devenit viral pe TikTok, după ce a postat câteva clipuri realizate din București. Tânărul a luat o cazare cu 500 de dolari în Capitală, dar nu i-a venit să creadă ce a găsit în scara blocului în momentul în care a ajuns la apartamentul rezerva prin Airbnb.

După ce a petrecut câteva zile în București, americanul a plecat la Constanța cu trenul pe care l-a luat din Gara de Nord. Momentele au fost filmat și au devenit virale în mediul online. Înainte să plece la malul mării, americanul ar fi fost amenințat că va fi jefuit în restul țării, i s-ar fi spus că românii sunt rasiști și că ar fi bine să nu părăsească Capitala, după cum a povestit chiar el într-un TikTok.

„Toată lumea mi-a spus că în România toți sunt rasiști și că mă vor jefui. Mi-au spus că imediat ce o să ies din București o să fiu jefuit extrem de repede”, își începe tânărul american povestea de pe TikTok.

Ce s-a întâmplat cu americanul la Constanța

Tânărul american venit în vacanță la București a fost surprins în momentul în care a plecat din București și a ajuns la Constanța, unul dintre orașele iubite de turiștii români și străini. Oba și-a continuat povestea și a mărturisit că a avut parte de multă iubire și atenție, dezvăluit că oamenii care l-au văzut în online au început să-l salute pe stradă.

„Deci am plecat la Constanța și aici m-au jefuit, m-au jefuit cu atât de multă iubire și atenție (…) Nu cred că voi mai putea să merg la mall-ul din Constanța pentru că oamenii mă recunosc din online”, spune bărbatul în glumă, zâmbind.

Americanul a fost plăcut surprins să vadă că oamenii de pe stradă nu au fost deloc așa cum i s-a spus și chiar l-au salutat în momentul în care au trecut pe lângă el.

„Te-am văzut pe TikTok! Te-am văzut pe TikTok”, se aude vocea unui bărbat în fundal.

 
Americanul a dezvăluit care va fi următoarea destinație

Mai mulți taximetriști din Constanța s-au oprit să-l felicite și să-l salute pe american, iar momentul a fost filmat de tânăr. Acesta le-a mărturisit că următoarea sa destinație va fi Cluj.

„Ai venit special în România ca să faci cunoscută țara asta peste tot în lume?”, îl întreabă unul dintre bărbații care l-au oprit să-l salute.

„Da, da, iar mai departe merg la Cluj. Următoarea destinație pentru mine va fi la Cluj yeyey”, a mai spus americanul în videoclipul viral de pe TikTok.

Surpriza turistului când a ajuns în București

Turistul american a devenit viral în urmă cu doar câteva zile, atunci când a ajuns în Capitală. El a avut parte de o surpriză neașteptată în timpul vizitei sale în București. Tânărul a rezervat o cazare prin Airbnb în Capitală, dar a fost șocat de ceea ce a găsit la fața locului.

În momentul în care a ajuns, americanul a filmat întreaga experiență. El a intrat în holul blocului și a ajuns într-un balcon interior cu vedere către terasele clădirii. Imobilul, vizibil avariat, prezenta tencuială căzută și un stil arhitectural specific perioadei interbelice.

„Am văzut acest loc pe Airbnb și să fiu sincer fotografiile arată foarte bine. Când am ajuns aici am fost: wow, nu are cum să fie adresa potrivită”, a declarat turistul în videoclipul său.

Cât a plătit pentru cazarea din București

Deși nu a arătat interiorul apartamentului, turistul a menționat că a plătit 500 de dolari pentru cazare. El a comparat prețurile din România cu cele din SUA, considerându-le foarte accesibile.

„Dar cred că așa arată luxul aici în București, România. Este și o pasăre aici (…) Poți vedea și arhitectura autentică românească. Ca să fiu sincer, este mult mai bine față de ceea ce avem în America. Aici totul este accesibil aici în București. Practic este ca și cum ar fi gratis”, a mai precizat el.

Americanul urmează să petreacă câteva săptămâni în România și să meargă în mai multe orașe importante din țară.

Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România"
