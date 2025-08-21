Surpriza americanului când a ajuns în București

Tânărul are zeci de urmăritori în mediul online și a ales ca în această vară să facă o excursie în România. De pe lista orașelor pe care le vizitează nu putea lipsi Capitala. A rezervat prin Airbnb o cazare în București, însă în momentul în care a ajuns în fața apartamentului în care trebuia să stea a avut parte de o surpriză.

Americanul a filmat întreg momentul și l-a postat ulterior pe TikTok. Bărbatul a intrat pe holul blocului, iar de acolo a nimerit într-un balcon interior cu vedere către restul teraselor din clădire.

Clădirea nu este una renovată sau reabilitată, astfel că se poate remarca tencuială căzută din anumite locuri, dar și stilul arhitectural specific. Americanul a fost șocat în momentul în care a descoperit unde s-a cazat, așa cum a dezvăluit chiar el, pe TikTok.

Reacția americanului când vede blocul din București

Imobilul din București este cu siguranță unul din perioada interbelică, judecând după modul în care a fost construit liftul. În videoclipul din online se vede cum tânărul american urcă scările și iese pe terasa interioară a blocului de aproximativ șapte etaje.

În fundal, tiktok-erul a ales să folosesc celebrul sunet „Jet to Holiday”, spre amuzamentul internauților.

„Am văzut acest loc pe Airbnb și să fiu sincer, fotografiile arată foarte bine. Când am ajuns aici am fost: wow, nu are cum să fie adresa potrivită.

Dar cred că așa arată luxul aici în București, România. Este și o pasăre aici (…) Poți vedea și arhitectura autentică românească”, spune americanul în videoclip. Acesta a filmat mizeria care se putea remarca pe balcoanele din curtea interioară a blocului și starea deplorabilă a imobilului.

Cât a plătit americanul pe cazarea din București

Tânărul venit să viziteze România nu a publicat și imagini din interiorul apartamentului în care s-a cazat, ci doar cu exteriorul. Acesta ar fi plătit 500 de dolari pentru locația din București, după cum scrie în dreptul videoclipului din online.

„Ce poți avea cu 500 de dolari în București, România. Un american în București”, a scris tânărul.

Turistul venit tocmai din SUA a vorbit și despre prețurile din țara noastră pe care le compară cu cele de peste Ocean, explicând că totul este accesibil.

„Ca să fiu sincer, este mult mai bine față de ceea ce avem în America. Aici totul este accesibil aici în București. Practic este ca și cum ar fi gratis (…) Aceasta urmează să fie casa mea pentru o vreme, cât urmează să explorez România. Abia aștept să vă arăt și alte lucruri din România”, le-a mai transmis acesta urmăritorilor din online.

Câți turiști străini vizitează Bucureștiul

În 2024, Bucureștiul a fost vizitat de aproximativ 2 milioane de turiști, iar din aceștia, turiștii străini au reprezentat în jur de 20% din totalul sosirilor în structurile de cazare. Astfel, numărul turiștilor străini care au vizitat Bucureștiul în 2024 se apropie de 400.000 de persoane. În 2025, Bucureștiul se numără printre orașele europene recomandate ca destinație de vacanță.

Datele oficiale pentru primele cinci luni ale anului 2024 arată că din totalul turiștilor care au ajuns în București (764.600), aproximativ 18,4% au fost străini, ceea ce indică o cifră consistentă pe întregul an. Cei mai mulți turiști străini provin din țări ca Italia, Germania și Regatul Unit.