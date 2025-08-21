Surpriza americanului când a ajuns în București

Tânărul are zeci de urmăritori în mediul online și a ales ca în această vară să facă o excursie în România. De pe lista orașelor pe care le vizitează nu putea lipsi Capitala. A rezervat prin Airbnb o cazare în București, însă în momentul în care a ajuns în fața apartamentului în care trebuia să stea a avut parte de o surpriză.

Americanul a filmat întreg momentul și l-a postat ulterior pe TikTok. Bărbatul a intrat pe holul blocului, iar de acolo a nimerit într-un balcon interior cu vedere către restul teraselor din clădire.

Clădirea nu este una renovată sau reabilitată, astfel că se poate remarca tencuială căzută din anumite locuri, dar și stilul arhitectural specific. Americanul a fost șocat în momentul în care a descoperit unde s-a cazat, așa cum a dezvăluit chiar el, pe TikTok.

Reacția americanului când vede blocul din București

Imobilul din București este cu siguranță unul din perioada interbelică, judecând după modul în care a fost construit liftul. În videoclipul din online se vede cum tânărul american urcă scările și iese pe terasa interioară a blocului de aproximativ șapte etaje.

În fundal, tiktok-erul a ales să folosesc celebrul sunet „Jet to Holiday”, spre amuzamentul internauților.
„Am văzut acest loc pe Airbnb și să fiu sincer, fotografiile arată foarte bine. Când am ajuns aici am fost: wow, nu are cum să fie adresa potrivită.

Dar cred că așa arată luxul aici în București, România. Este și o pasăre aici (…) Poți vedea și arhitectura autentică românească”, spune americanul în videoclip. Acesta a filmat mizeria care se putea remarca pe balcoanele din curtea interioară a blocului și starea deplorabilă a imobilului.

 
 @obatried 
i got scammed 
 ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Cât a plătit americanul pe cazarea din București

Tânărul venit să viziteze România nu a publicat și imagini din interiorul apartamentului în care s-a cazat, ci doar cu exteriorul. Acesta ar fi plătit 500 de dolari pentru locația din București, după cum scrie în dreptul videoclipului din online.

„Ce poți avea cu 500 de dolari în București, România. Un american în București”, a scris tânărul.
Turistul venit tocmai din SUA a vorbit și despre prețurile din țara noastră pe care le compară cu cele de peste Ocean, explicând că totul este accesibil.

„Ca să fiu sincer, este mult mai bine față de ceea ce avem în America. Aici totul este accesibil aici în București. Practic este ca și cum ar fi gratis (…) Aceasta urmează să fie casa mea pentru o vreme, cât urmează să explorez România. Abia aștept să vă arăt și alte lucruri din România”, le-a mai transmis acesta urmăritorilor din online.

Câți turiști străini vizitează Bucureștiul

În 2024, Bucureștiul a fost vizitat de aproximativ 2 milioane de turiști, iar din aceștia, turiștii străini au reprezentat în jur de 20% din totalul sosirilor în structurile de cazare. Astfel, numărul turiștilor străini care au vizitat Bucureștiul în 2024 se apropie de 400.000 de persoane. În 2025, Bucureștiul se numără printre orașele europene recomandate ca destinație de vacanță.

Datele oficiale pentru primele cinci luni ale anului 2024 arată că din totalul turiștilor care au ajuns în București (764.600), aproximativ 18,4% au fost străini, ceea ce indică o cifră consistentă pe întregul an. Cei mai mulți turiști străini provin din țări ca Italia, Germania și Regatul Unit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Când trebuie să mergi la neurochirurg dacă ai dureri de spate? Dr. Dan Aurel Nica: "Altfel este o pierdere de timp"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat adevărul! De ce a plecat, de fapt, Dragoș Bucur de la ProTV. Declarația neașteptată a actorului care tocmai a anunțat că nu va mai fi la Românii au talent
Viva.ro
S-a aflat adevărul! De ce a plecat, de fapt, Dragoș Bucur de la ProTV. Declarația neașteptată a actorului care tocmai a anunțat că nu va mai fi la Românii au talent
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Unica.ro
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Parteneri
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Libertateapentrufemei.ro
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Radu Miruţă a constatat că la șase companii de stat a fost numită ilegal conducerea. Ministrul va sesiza Parchetul
Știri România 17:04
Radu Miruţă a constatat că la șase companii de stat a fost numită ilegal conducerea. Ministrul va sesiza Parchetul
Noua „pasarelă a îndrăgostiților” din Timișoara, blocată de „Monumente”: „Proiectul este extrem de masiv”. Viceprimar: „Un abuz”
Știri România 17:00
Noua „pasarelă a îndrăgostiților” din Timișoara, blocată de „Monumente”: „Proiectul este extrem de masiv”. Viceprimar: „Un abuz”
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Decizia despre care Dragoș Bucur spune că „e una dintre cele mai bune pe care am luat-o în ultimii 20 de ani”: „Ritmul corect al vieții”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:49
Decizia despre care Dragoș Bucur spune că „e una dintre cele mai bune pe care am luat-o în ultimii 20 de ani”: „Ritmul corect al vieții”
Cum l-a imitat Alina Pușcaș pe „Jaguarul” de la Insula Iubirii. Filmulețul care a adunat peste 1000 de like-uri într-un timp record
Stiri Mondene 16:24
Cum l-a imitat Alina Pușcaș pe „Jaguarul” de la Insula Iubirii. Filmulețul care a adunat peste 1000 de like-uri într-un timp record
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Unica.ro
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
ObservatorNews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Mediafax.ro
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Când începe școala în 2025. Ministrul Educației nu a putut să dea un răspuns
KanalD.ro
Când începe școala în 2025. Ministrul Educației nu a putut să dea un răspuns

Politic

Șef la stat cu o apăsare de buton. Ministrul Economiei acceptă CV-uri de la toată lumea, direct pe site-ul instituției: „Nu pot promite mulți bani”
Politică 16:51
Șef la stat cu o apăsare de buton. Ministrul Economiei acceptă CV-uri de la toată lumea, direct pe site-ul instituției: „Nu pot promite mulți bani”
Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis
Politică 15:21
Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist