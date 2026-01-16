Incidentul s-a petrecut în iunie 2024, când bărbatul, în timpul unei pauze de lucru, a achiziționat un espresso de la automatul de cafea al companiei din Italia. După ce și-a luat băutura, restul de 1,6 euro nu i-a fost returnat.

A doua zi, tehnicianul responsabil cu aparatul a recuperat monedele, iar angajatul le-a luat ulterior, fapt observat de un coleg, cu care s-a certat.

Disputa dintre cei doi a ajuns la managerul de personal, iar angajatul, nesigur dacă tehnicianul și-a dat consimțământul, a decis să returneze monedele.

Cu toate acestea, două săptămâni mai târziu, compania l-a concediat, acuzându-l că „a profitat de lipsa de atenție a operatorului automatului de vânzare pentru a deturna bani din încasările aferente”.

Angajatul, care lucra în firmă de peste 14 ani, a fost surprins de decizie și a contestat-o în instanță. Tribunalul din Brescia a considerat măsura disproporționată, obligând firma să-i plătească 18 luni de despăgubiri.

Judecătoarea Natalia Pala a decis că acuzațiile companiei, inclusiv cele privind presupuse amenințări și violențe față de coleg, nu au fost susținute de probe.

„În ceea ce privește presupusa amenințare, fie ea verbală sau fizică, este necesar mai întâi să se observe natura generală a acuzației, lipsită de orice referire specifică”, se arată în document.

Colegul, audiat de judecător, a declarat că angajatul „fusese nepoliticos, dar nu amenințător”.

Aspectul consimțământului tehnicianului a rămas neclar, iar compania nu a putut dovedi că acesta nu a existat.

Tribunalul a subliniat că „nu este relevant pentru scopul concedierii să se stabilească dacă angajatul a însușit monedele ilegal sau cu consimțământul tehnicianului, ci dacă acest fapt a avut consecințe negative pentru firmă”.

În concluzie, judecătoarea a considerat că decizia de concediere nu reflectă gravitatea faptei și a dispus despăgubirea angajatului.

„Concedierea este considerată disproporționată în mod obiectiv față de gravitatea conduitei generale a angajatului”, se arată în hotărâre.

Angajatul a acceptat compensațiile financiare, echivalentul a 18 salarii, fără a solicita reangajarea.

