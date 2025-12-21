Un incident aparent banal a avut consecințe uriașe pentru o companie italiană de prelucrare a metalelor. Un muncitor care a adormit la birou după orele de lucru a fost concediat sumar de angajator. Însă Curtea de Casație, prin ordinul nr. 8308 din 2023, a declarat concedierea abuzivă, obligând compania să îi plătească angajatului 18 luni de salariu.

Cazul a ridicat întrebări legate de relația dintre angajatori și angajați. Adormirea la locul de muncă nu este lăudabilă, dar Curtea Supremă a subliniat că orice pedeapsă trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei.

„Sancțiunea maximă nu poate fi aplicată pentru nicio eroare, oricât de supărătoare ar fi pentru angajator”, arată jurisprudența italiană.

Concedierea disciplinară ar trebui rezervată situațiilor deosebit de grave, cum ar fi comportamentul repetat, acțiuni care subminează relația de încredere sau pun în pericol siguranța companiei.

Pentru compania implicată, decizia Curții Supreme reprezintă zeci de mii de euro plătiți angajatului, la care se adaugă costuri juridice și efecte negative asupra imaginii companiei.

Într-o piață a muncii tot mai concentrată pe drepturile angajaților și cultura organizațională, astfel de decizii pot afecta recrutarea și retenția talentelor.

Decizia consolidează protecțiile disponibile lucrătorilor și servește drept reper pentru alți angajați care se confruntă cu măsuri disciplinare excesive.

Angajatorii trebuie să analizeze atent fiecare situație, să ia în considerare circumstanțe atenuante și să selecteze sancțiunea adecvată.

Legislația italiană, în special articolul 18 din Statutul lucrătorilor, continuă să fie un instrument crucial de protecție, iar acest caz demonstrează că abuzul de putere disciplinară poate costa companiile sume considerabile.

