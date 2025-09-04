„Școala Altfel” și „Săptămâna verde”

La alegerea fiecărei unități de învățământ, potrivit televiziunii Digi 24, programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026.

Totodată, nu se vor organiza cursuri în ziua de 5 octombrie, de Ziua internaţională a educaţiei, dar şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Structura anului școlar 2025-2026

Primul modul de cursuri pentru elevi. Anul şcolar 2025-2026 începe la data de 1 septembrie 2025 și se încheie la data de 19 iunie 2026. Primul modul de învățare începe luni, 8 septembrie 2025, și se termină vineri, 24 octombrie. Vacanța de toamnă pentru elevi va începe sâmbătă, 25 octombrie, și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025.

Al doilea modul de cursuri începe de luni, 3 noiembrie 2025, și durează până vineri, 19 decembrie 2025. Elevii vor avea vacanța de iarnă în perioda 20 decembrie 2025- 7 ianuarie 2026.

Modulul trei de cursuri se desfășoară în perioada: 8 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ. Vacanța de schi/vacanța mobilă: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026..

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

Modulul patru de cursuri începe luni, 6 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026. Copiii întră în vacanța de Paște/de primăvară sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026.

Modulul cinci, ultimul din anul școlar 2025-2026, este programat pentru perioada: 15 aprilie – 19 iunie 2026. Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat data la care va începe școala în acest an, în contextul unor proteste masive anunțate de sindicate pentru lunea viitoare, în Piața Victoriei, la care sunt așteptați 30.000 de profesori. Într-un interviu pentru Observator, oficialul a afirmat că noul an şcolar va începe pe 8 septembrie, relatează Antena 3 CNN.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE