„Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu. Îmi este foarte greu să fac predicții. Probabil că va fi un boicot, nu știu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de școală. Nu știu care este magnitudinea acestui proces, nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care o să își desfășoare activitatea în mod obișnuit…”, a declarat ministrul Daniel David, la Antena 3.

El a confirmat ce a anunțat preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor. Acesta a spus că urmează o boicotare a începtului de an școlar pe 8 septembrie, plus un miting de anvergură în faţa Guvernului și la Palatul Cotroceni.

Boicotarea înseamnă refuzul profesorilor de a participa la evenimentele și acțiunile care sunt programate pe 8 septembrie, în prima zi de școală.

Amintim că profesorii au ieșit de mai multe ori în stradă recent, împotriva „Legii Bolojan”. O nemulțumire este creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicatele acuză că această măsură va duce la restrângeri de activitate și tăieri salariale. Un alt punct criticat este reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora.

Pe 12 august, ministrul Educației, Daniel David, a spus că dacă Guvernul Bolojan nu adoptă măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, nu vor mai fi bani pentru burse și salarii. Declarația a venit după ce sindicaliștii din Educație i-au cerut demisia și au amenințat cu boicotarea începerii anului școlar. Apoi s-a referit și la varianta demisiei: „Demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o”.

