De aproape cinci ani creatorul de modă nu mai poate dormi nopțile. Totul a început după ce în 2018 a fost răpit, jefuit și bătut de două femei la Cannes. Incidentul l-a traumatizat, se confruntă cu depresie, insomnii, astfel că a ajuns să ia un tratament medicamentos.

Susține însă că pastilele pe care le ia dau dependență. „Nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Se tratează cu medicamente. Ele se iau în crescendo. Se începe din punctul acela din Franța, de atunci am început să iau pastile de somn de 5 ani.

Pastilele sunt foarte toxice, iei una la început, apoi 2, 3, apoi 4 și începi să nu mai ai control asupra lor”, a dezvăluit Stephen Pelger la „Xtra Night Show”, conform unica.ro.

„Eu am o depresie latentă. Nu e o depresie care apare în fiecare zi. Sunt un om fericit, sunt un om realizat, sunt un om care se bucură de viață, de prieteni, de ceea ce am realizat în atâția ani, dar am momente în care cad atât de rău…Am avut aproape o săptămână în care nu am putut să mă ridic din pat”, a mai completat designerul.

El recunoaște că nu se luptă de acum cu depresia, ci de mulți ani. Stephan Pelger a fost internat la psihiatrie pe când avea 10 ani, iar de-a lungul anilor a trecut prin mai multe centre de tratament. „Sufăr de depresie de la 10 ani. Prima dată am fost într-un centru de psihiatrie la 10 ani, la noi în România. Apoi la 21 de ani La Viena, apoi la 34 de ani la Munchen și acum, aici, lângă București. Depresia e o boală despre care noi nu vorbim. (…)

Nimic nu și-a făcut efectul, medicina era foarte învechită. Remedierea ține toată viața, dar am pierdut controlul. Mă internez mâine la dezintoxicare”, a adăugat Pelger ieri, la Antena Stars.

Ce a pățit designerul în 2018

În urmă cu cinci ani, Stephan Pelger a fost răpit la Cannes. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a dezvăluit atunci prin ce a trecut. „În această dimineață, la ora 9, s-a întâmplat ceva de neimaginat, în timp ce mă întorceam dintr-un club. Știu că ar putea să nu vă preocupe subiectul pe voi, dar sunt foarte speriat. Și scriind despre asta poate pot trece mai repede peste acest incident teribil, care a avut loc la Cannes.

Două femei au sărit dintr-o mașină și m-au tras înăuntru și m-au dus într-o parcare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat. Apoi m-au aruncat pe stradă îmbrăcat doar în pantaloni. Mi-au furat totul, dar nu asta este important!

Voi rămâne cu această imagine în cap și voi fi mereu speriat! După ce m-a găsit o doamnă, au venit paramedicii și m-am dus la spital. Am avut nevoie de câteva copci la cap. Poliția a fost de mare ajutor, la fel și prietenii mei care nu au plecat de lângă mine nicio clipă.

Sunt recunoscător că am supraviețuit după această tentativă de crimă. Încă iubesc Cannes și mă voi întoarce aici, dar asta îmi va rămâne mereu în minte. A trebuit să scriu despre asta, mă simt ușurat acum și fericit că sunt în viață. Mulțumesc îngerului meu păzitor”, a scris Stephan Pelger pe pagina lui de Facebook.

