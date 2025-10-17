libvideo id=”5488229″]

Imaginile Google confirmă existența coșului de evacuare

O explozie devastatoare a avut loc în cartierul Rahova din București în dimineața zilei de 17 octombrie. Incidentul din Sectorul 5 s-a produs la un bloc de 8 etaje, acolo unde mai multe apartamente au fost complet distruse. Trei persoane au murit în urma tragediei din București.

Fotografiile surprinse de Google Street View și analizate de cercetătorul Răzvan Popa, de la CNSAS, arată clar coșul de evacuare al centralei montat pe fațada blocului. Este un detaliu care confirmă faptul că doar acel apartament avea o instalație proprie pe gaz, spre deosebire de restul locuințelor din imobil, care foloseau sistemul centralizat de încălzire.

„În imaginile de pe street view arată că acolo era montată o centrală termică. Probabil că tronsonul respectiv din bloc va trebui demolat.”, a precizat cercetătorul Răzvan Popa, citat de PressHUB.

Ipoteza: o posibilă scurgere de gaz

Deși ancheta este în curs, primele date din teren indică o posibilă scurgere de gaz ca sursă a exploziei. Informațiile despre existența unei centrale individuale în apartamentul de la etajul 5 susțin această ipoteză, însă nu este clar dacă instalația era autorizată sau verificată recent. Specialiștii ISU și procurorii vor verifica dacă aparatul funcționa în momentul deflagrației și dacă existau scurgeri de gaz anterior.

Distrigaz spune că a oprit gazele încă de ieri, 16 octombrie, în blocul în care a avut loc explozia din Rahova, dar cineva ar fi rupt sigiliul, după ce mai mulți locatari au spus că au simțit miros de gaz în zilele anterioare exploziei.

Primele imagini din blocul din cartierul Rahova unde a avut loc explozia arată distrugeri masive într-unul dintre apartamentele unde, cel mai probabil, s-a produs deflagrația.

Tragedia din Rahova s-a soldat cu 13 victime cu arsuri cu politraume și arsuri. Un copil de 12 ani a fost rănit grav. Toți răniții sunt în stare critică. În urma exploziei, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat chiar lângă blocul în care s-a produs explozie, a fost avariat. Mulți dintre elevi au fost tăiați de geamurile distruse de explozia puternică și vor fi transportați la spitale.

