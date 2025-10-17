Distrigaz ar fi oprit gazele în blocul din Rahova, unde a avut loc explozia din București

O explozie devastatoare a avut loc în cartierul Rahova din București în dimineața zilei de 17 octombrie. Incidentul din Sectorul 5 s-a produs la un bloc de 8 etaje, acolo unde mai multe apartamente au fost complet distruse. Trei persoane au murit în urma tragediei din București.

Distrigaz Sud Rețele, compania responsabilă de distribuția gazelor naturale, a precizat că a oprit gazele din imobil încă de joi, 16 octombrie, după ce a fost sesizată o defecțiune.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus.

Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, a anunțat Distrigaz.

Echipele Distrigaz au fost chemate la blocul din Rahova și vineri dimineață

În dimineața zilei de 17 octombrie, la ora 08.44, Centrul de Apeluri a fost din nou sesizat despre prezența mirosului de gaze la același imobil. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil.

Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a mai transmis Distrigaz.

Totodată, Distrigaz nu a prezentat nicio dovadă privind ruperea sigiliului și există o discrepanță între orele comunicate de companie și cele anunțate de autorități.

Președintele ANRE a declarat că ora la care a fost rupt sigiliul ar fi fost 08:44, precizând că inițial ar fi primit o informație eronată, potrivit căreia acesta ar fi fost îndepărtat la 09.30. George Nicolescu a dispus și un control la Distrigaz.

STS a comunicat faptul că locuitorii au sunat și joi, 16 octombrie la 112, pentru a semnala scurgerile de gaze.

Ministerul Afacerilor Interne a confirmat faptul că, la data de 17.10.2025, la ora 09:08, a fost semnalată explozia din blocul din Rahova, prin apel la 112.

Două etaje ale blocului din Rahova au fost distruse

Explozia din dimineața zilei de vineri, 17 octombrie 2025, a avut loc într-un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 din București, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a fost atât de puternică încât două etaje au fost aproape complet distruse – etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura blocului a fost grav afectată.

Elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu au fost tăiați în timpul exploziei de vineri dimineața, iar zeci de persoane au fost evacuate. Trei persoane au murit în urma exploziei din Sectorul 5.

Știre în curs de actualizare!

Românii pun apă în șampon și cumpără mâncare aproape expirată, dar nu renunță la confortul de acasă. Un studiu arată tabietul de lux în plină criză

Alte știri

Când e Black Friday 2025 în România. Altex a anunțat trei săptămâni de reduceri
Știri România 15:04
Când e Black Friday 2025 în România. Altex a anunțat trei săptămâni de reduceri
Clădirile unde rectorul Daniel David și primarul Emil Boc s-au înțeles să trimită studenții la Mate-Info din Cluj nu au autorizație ISU ca unități de învățământ: „Ne-au spus că suntem generație de sacrificiu!”
Exclusiv
Știri România 15:00
Clădirile unde rectorul Daniel David și primarul Emil Boc s-au înțeles să trimită studenții la Mate-Info din Cluj nu au autorizație ISU ca unități de învățământ: „Ne-au spus că suntem generație de sacrificiu!”
Monden

Mesajul transmis de Feli Donose prin intermediul melodiei „Mâinile”. Videoclipul a fost filmat la Opera Română din București
Stiri Mondene 14:50
Mesajul transmis de Feli Donose prin intermediul melodiei „Mâinile”. Videoclipul a fost filmat la Opera Română din București
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani
Stiri Mondene 14:35
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani
Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
