Pentru a-și crește șansele de angajare, tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă se orientează în primul rând către domeniile care scot în piață un număr mare de joburi entry level. Astfel, cea mai mare parte a aplicărilor merg către retail, servicii, turism, call – center / BPO, financiar – bancar sau industria alimentară. Rămâne și IT-ul pe lista lor de preferințe, alături de advertising / marketing / PR – două domenii care atrag în general candidații foarte tineri care au studii superioare. „De altfel, cei mai mulți dintre tinerii care aplică în această perioadă sunt absolvenți de studii superioare, chiar dacă sunt situații în care ajung să aplice inclusiv pentru joburi care nu cer diplomă de universitate. Sunt concesii pe care le fac pentru a intra mai rapid pe piața muncii și pentru a acumula experiența de care au nevoie pentru a se putea angaja mai ușor ulterior în domeniul sau pe poziția pe care și-o doresc”, explică Bogdan Badea.

O dinamică ridicată a volumului de aplicări se observă în orașele mari, precum București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara. „Acestea sunt și cele mai mari centre universitare din România și este firesc să asigure o pepinieră constantă și consistentă de candidați tineri pentru toate domeniile de activitate și pentru toate tipurile de joburi. În orașele mai mici precum Brăila, Baia Mare, Suceava, Galați sau Târgu Mureș scade semnificativ volumul de aplicări, iar unul dintre motive este că tinerii din aceste zone caută să se relocheze și își direcționează aplicările spre orașele mai mari din vecinătate”, mai spune Bogdan Badea.

Salariu mediu net, la nivel național, pentru joburile entry level este de 4.000 de lei pe lună, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs. Specific, pentru domeniile care atrag cel mai mult tinerii salariile sunt de 3.500 de lei (retail, turism și HoReCa), 3.800 de lei pentru call center / BPO, 4.000 de lei pentru transport / logistică și marketing / advertising / PR și 5.000 de lei pentru IT.

Un element de noutate este legat de faptul că a scăzut interesul lor față de locurile de muncă remote – doar 10% dintre aplicările candidaților care au între 18 și 24 de ani sunt pentru joburile care nu necesită prezența fizică la birou. Tot 10% este procentul aferent aplicărilor pentru joburi remote și în cazul celorlalte categorii de vârstă. 

În acest moment, 20.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și peste 4.500 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

