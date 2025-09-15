Sursă video: Facebook/ Sindicatul Europol

Totodată, instanţa nu a admis cererea de arestare preventivă în lipsă în cazul altor șase persoane, conform News.ro.

„Acordă termen de judecată la data de 17.09.2025, ora 11.00, pentru când se vor cita inculpaţii la domiciliile cunoscute, prin afişare la uşa instanţei şi se vor emite mandate de aducere pentru aceştia”, se precizează în minuta instanţei.

Apărătorii celor şase oameni au solicitat măsuri mai blânde, precum arestul la domiciliu sau cercetarea sub control judiciar, însă cererile lor au fost respinse.

Amintim că sâmbătă, 13 septembrie 2025, oamenii legii au fost alertați cu privire la un conflict izbucnit pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi. Unii dintre cei implicați au reuşit să fugă, dar au fost prinși ulterior de autorităţi.

Trei oameni au fost reţinuți pentru 24 de ore în urma conflictului violent.

„Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reţinerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare, precum şi a altor doi bărbaţi, de 17 şi 47 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare. De asemenea, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea poliţiştilor”, au anunțat duminică, 14 septembrie, reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţia a extins cercetările pentru a identifica dacă alte persoane au fost implicate în incident.

Se pare că bătaia cu bâte și topoare din Craiova ar fi fost deznodământul unei căsătorii eșuate. Acum doi ani, familiile a doi tineri s-au înțeles asupra căsătoriei acestora. Pe atunci, mireasa avea 16 ani.

Familia tânărului, acum în vârstă de 24 de ani, a plătit 50.000 de euro pentru acest mariaj. Totuși, după doar un an de căsnicie, fata a revenit în casa părintească, spunând că nu mai vrea să locuiască la socri.

După întoarcerea acasă a fetei, familia tânărului a cerut înapoierea banilor, însă părinții miresei nu au fost de acord. Astfel, tensiunile au escaladat sâmbătă, când unchiul miresei a fost ucis.