Acum doi ani, familiile celor doi tineri s-au înțeles asupra căsătoriei. Pe atunci, mireasa avea 16 ani. Familia tânărului, acum în vârstă de 24 de ani, a plătit 50.000 de euro pentru acest mariaj. Totuși, după doar un an de căsnicie, fata a revenit în casa părintească, spunând că nu mai vrea să locuiască la socri.

După întoarcerea acasă a fetei, familia tânărului a cerut înapoierea banilor, însă părinții miresei nu au fost de acord. Astfel, tensiunile au escaladat. Conform tradiției, părinții miresei ar fi trebuit să returneze banii pentru a evita „judecata țigănească”.

„În urmă cu doi ani sau mai mulţi, cele două părţi au dorit să îi căsătorească, fără ca părinţii fetei să fie de acord cu această căsătorie. Au început ameninţările: verii sau neamurile băiatului veneau mereu la fată şi ameninţau mereu părinţii că vor face discuţii, că îi vor tăia, că-i va omorî”, a declarat liderul romilor, Vasile Velcu Nazdravan, pentru sursa citată.

Anul trecut, tânăra mireasă a obținut un ordin de protecție pentru șase luni, după ce a depus o plângere la poliție, acuzându-și soțul de amenințări.

În cele din urmă, situația tensionată dintre familii a culminat sâmbătă, 13 septembrie 2025, cu o confruntare violentă. Mai mulți bărbați înarmați cu bâte, topoare și cuțite au coborât din mașini pentru a se lupta.

În urma violențelor, un bărbat de 38 de ani a fost ucis. Criminalul, un tânăr de 20 de ani, a fost reținut. Soțul fetei nu a fost implicat în scandal, fiind acasă la momentul incidentului.

