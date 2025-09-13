Polițiștii din Craiova au fost alertați sâmbătă cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane. Bătaia a avut loc pe bulevardul Nicolae Romanescu.

„În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor. Având în vedere circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Dolj.

La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje de polițiști și jandarmi, iar unii dintre cei implicați în conflict s-au făcut nevăzuți. Totuși, la puțin timp, oamenii legii au reușit să-i prindă pe fugari în localitatea Braniște.

Autoritățile au demarat o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj coordonează investigațiile.

Imaginile au fost publicate și pe platformele sociale. „Zeci de persoane, aflate în mai multe autoturisme, s-au încăierat în plină stradă. După ce au coborât, au folosit bâte, topoare, macete, cuțite și alte arme albe. Confruntarea s-a încheiat tragic: până în acest moment a fost confirmat un deces”, a transmis Sindicatul Europol pe Facebook.





