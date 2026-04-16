Întâlnirea de la Paris

La invitația președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, la întâlnire vor fi prezenți cancelarul Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni.

De asemenea, numeroși alți actori internaționali care susțin o misiune în regiunea Golfului vor participa prin videoconferință.

Planificările militare sunt deja în desfășurare de câteva săptămâni, având ca scop restabilirea liberei navigații printr-o zonă esențială comerțului mondial cu petrol, imediat după o încheiere diplomatică a conflictului din Iran.

„Strâmtoarea Ormuz este de o importanță crucială pentru noi toți”, a declarat joi, la Berlin, ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.

Condițiile și contribuția militară a Germaniei

Pentru ca Germania să se implice oficial, cancelarul va reitera la Paris o serie de precondiții stricte:

  • Încheierea definitivă a ostilităților din regiune.
  • Lansarea oficială a unei misiuni internaționale.
  • Existența unui mandat legal, de preferință emis de Organizația Națiunilor Unite (ONU).
  • Elaborarea unui concept politic și militar viabil.

Din perspectiva Berlinului, Statele Unite nu ar trebui să dețină funcții de comandă în această misiune, ci doar să fie prezente și implicate.

Potrivit unui raport Wall Street Journal, Franța consideră la rândul său că o misiune fără participarea directă a SUA (considerată parte beligerantă) ar fi mult mai eficientă.

Conform planurilor actuale, povara militară principală va fi asumată de Franța și Marea Britanie, iar trimiterea unei fregate germane nu este luată în calcul în acest moment.

Cum va contribui Bundeswehr

Forțele armate germane (Bundeswehr) vor oferi expertiză esențială, dat fiind că Iranul a minat parțial strâmtoarea. Germania deține zece vânătoare de mine specializate de tip MJ332, folosite pentru localizarea și distrugerea explozibililor.

Operațiunile de supraveghere vor fi susținute de la baza logistică navală pe care Germania o operează strategic în Djibouti încă din 2002.

Strategia ia în calcul și degrevarea partenerilor NATO de anumite sarcini în Atlanticul de Nord.

Tensiuni în NATO

Conferința de la Paris are scopul de a transmite un semnal politic clar: statele europene sunt gata să își asume responsabilitatea în regiunea Golfului.

Această decizie vine în contextul unor tensiuni severe în interiorul alianței NATO, provocate de frustrarea președintelui SUA, Donald Trump. Acesta a fost profund nemulțumit de refuzul aliaților europeni – care nu fuseseră consultați în prealabil – de a sprijini atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Pe agenda reuniunii de la Paris se află formularea a trei cerințe europene majore pentru regimul de la Teheran: oprirea definitivă a programului nuclear iranian, încetarea atacurilor împotriva statelor vecine și a Israelului precum și deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru tranzit liber, fără perceperea de taxe sau restricții.

    Oficialii europeni și-au exprimat îngrijorarea că Iranul ar putea încerca să impună taxe de tranzit la masa negocierilor de pace.

    Ministrul britanic Yvette Cooper și ministrul german de Externe, Johann Wadephul, au avertizat că acceptarea unei astfel de măsuri ar submina securitatea globală și ar putea crea un precedent periculos pentru alte rute maritime, dând exemplul rebelilor Houthi în strâmtoarea Bab el-Mandeb.

    Situația din teren și negocierile de pace

    Ca răspuns la loviturile americano-israeliene, Iranul a blocat strâmtoarea, interzicând trecerea a sute de petroliere și nave de marfă, ceea ce a dus la o creștere drastică a prețurilor la petrol. În prezent, un armistițiu de două săptămâni este în vigoare, dar acesta expiră miercuri.

    Cu toate acestea, președintele american Donald Trump a trezit speranțe cu privire la reluarea negocierilor americano-iraniene, întrerupte anterior.

    Discuțiile ar putea avea loc în capitala Pakistanului, Islamabad. „S-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile”, a declarat Trump miercuri pentru New York Post.

    Până în acest moment, guvernul pakistanez nu a confirmat organizarea întâlnirii, precizând doar că menține canalele de comunicare deschise cu toate părțile implicate.

