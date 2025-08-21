Coridoare pentru evacuarea civililor

Totodată, a anunțat că aproximativ 60.000 de scrisori de recrutare vor fi trimise în această săptămână, iar alte 20.000 până la finalul lunii.

Defrin a subliniat că armata israeliană depune eforturi pentru a asigura coridoare prin care civilii din Gaza să fie evacuați în siguranță și să primească ajutor umanitar și îngrijiri medicale.

El a relatat și un incident recent în care soldații IDF au dejucat un atac pregătit de peste 15 militanți asupra unui post militar din Khan Yunis.

În confruntare, trei soldați au fost răniți – unul grav, din cadrul Batalionului 90 al Brigăzii Kfir, care a fost evacuat la spital, iar familia sa a fost informată. Alți doi militari au suferit răni ușoare.

Netanyahu aprobă planul de cucerire a orașului Gaza

Joi, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, urmează să aprobe planul de cucerire a orașului Gaza, într-un context în care Hamas, cu sprijinul Egiptului și Qatarului, a transmis o propunere de armistițiu de 60 de zile ce ar include eliberarea a 10 ostatici.

Înainte de decizia finală, Netanyahu a cerut accelerarea operațiunilor pentru a prelua controlul asupra ultimelor bastioane Hamas.

Surse diplomatice citate de The Jerusalem Post afirmă că proiectul de acord propus este „foarte apropiat” de termenii asupra cărora Israelul convenise recent.

„Există încă diferențe, dar acestea pot fi depășite în câteva zile”, a declarat un oficial. Israelul menține totuși ambiguitatea: deși și-a reiterat obiectivul eliberării tuturor ostaticilor, nu a respins oficial propunerea Hamas.

Ofensiva din Gaza, mijloc de presiune asupra Hamas

În acest context, evaluările sugerează că Israelul ar putea folosi ofensiva din Gaza ca mijloc de presiune pentru a forța Hamas să accepte un acord mai amplu.

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat la Fox News că propunerea Hamas era pe masă „acum trei săptămâni”, dar gruparea a tergiversat negocierile.

„Președintele Trump a spus că nu va mai tolera acest lucru și, ghiciți ce? A apărut un progres important”, a precizat Witkoff. Acesta a subliniat că poziția Washingtonului este fermă: toți ostaticii trebuie eliberați, conflictul trebuie încheiat imediat, iar Gaza trebuie reconstruită „așa cum a subliniat președintele”.

