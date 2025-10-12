„Presiunea militară pe care am exercitat-o în ultimii doi ani”, de la atacul terorist al Hamas asupra teritoriului palestinian din 7 octombrie 2023, „împreună cu măsurile diplomatice complementare, constituie o victorie asupra Hamas”, a declarat generalul-locotenent Eyal Zamir într-un scurt discurs televizat.

„Vom continua să acționăm pentru a contura o realitate de securitate care să garanteze că Fâșia Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru statul Israel și cetățenii săi”, a promis Eyal Zamir.

Hamas nu va mai guverna în Gaza

Mai devreme, un responsabil din cadrul Hamas informat cu negocierile de pace a declarat pentru AFP că mișcarea islamistă nu va guverna în Gaza, conform planului propus de Donald Trump. În schimb, Hamas refuză să depună armele, o altă cerere pentru acordul final de pace.

Israelul și Hamas au încetat focul de vineri, iar armistițiul a fost respectat până acum. Acest armistițiu constituie prima fază a acordului de pace, care prevede totodată eliberarea ostaticilor în schimbul a aproximativ 2.000 de deținuți palestinieni din închisori din Israel.

Benjamin Netanyahu anunță că lupta împotriva „dușmanilor” încă nu s-a încheiat

Eliberarea ostaticilor, așteptată luni, este „un eveniment istoric care combină tristețea eliberării ucigașilor cu bucuria întoarcerii ostaticilor”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un scurt discurs televizat, exprimându-și totodată speranța că, în ciuda „numeroaselor dezacorduri” dintre israelieni, în țară va urma o „uniune a inimilor”.

Israelul a obținut „victorii extraordinare” în doi ani de război împotriva Hamas, război care s-a extins mult dincolo de granițele sale, dar „lupta nu s-a încheiat”, a mai afirmat premierul israelian, citat de AFP.

„Împreună, am obținut victorii extraordinare, victorii care au uimit întreaga lume. Și vreau să vă spun: peste tot unde am luptat, am obținut victoria, dar, în același timp, trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat”, a atenționat Benjamin Netanyahu.

„Încă avem foarte mari provocări de securitate în față. Unii dintre dușmanii noștri încearcă să se facă pentru a ne ataca din nou și, așa cum se spune la noi, ne ocupăm de ei”, a transmis Netanyahu, fără a oferi mai multe detalii.

