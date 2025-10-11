„Predarea armelor propusă este în afara oricărei discuții și nu este negociabilă”, a afirmat reprezentantul Hamas, care a fost citat sub rezerva anonimatului.

Israelul și Hamas au încheiat joi un acord de încetare a focului. Intrat în vigoare vineri, de la ora 17:00, acordul prevede în prima fază eliberarea ostaticilor aflați în captivitatea Hamas într-un termen de 72 de ore în schimbul unui număr de deținuți palestinieni în închisori din Israel.

Acest acord se bazează pe un plan anunțat în septembrie de Donald Trump pentru a pune capăt celor doi ani de război devastator între Israel și Hamas, un război dus în mare parte în Fâșia Gaza.

A doua fază a acestui plan în 20 de puncte vizează dezarmarea grupării islamiste palestiniene, exilarea combatanților săi și continuarea retragerii etapizate a armatei israeliene din Fâșia Gaza.

Donald Trump a anunțat joi că s-ar putea duce săptămâna viitoare în Egipt pentru semnarea acordului final. Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni în Egipt pentru a-şi exprima „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump”.

Conform apărării civile din Fâșia Gaza, peste 500.000 de palestinieni s-au întors în nordul enclavei după încetarea focului.

Armata israeliană a avertizat vineri populația din Fâșia Gaza că mai multe zone din nordul enclavei rămân periculoase și i-a cerut să nu se apropie de trupele israeliene.

