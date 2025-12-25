„În această dimineaţă (joi dimineață – n.r.), deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice, avioane poloneze de vânătoare au interceptat, identificat viziual şi escortat în afara zonei lor de responsabilitate un avion rusesc de recunoaştere care zbura în apropierea frontierei spaţiului aerian” al Poloniei, a anunţat armata acestui stat membru NATO.

Armata poloneză a comunicat totodată că noaptea de miercuri spre joi a fost una tensionată la granița cu Belarus, unde au fost observate baloane meteorologice îndreptându-se spre spațiul Poloniei.

„După o analiză apofundată, s-a stabilit că probabil este vorba despre baloane (cu mărfuri – n.r.) de contrabandă, care se deplasau în funcţie de direcţia şi forţa vântului”, a precizat armata poloneză.

O parte a spaţiului aerian de deasupra regiunii Podlasia, situată în nord-estul Poloniei, la frontiera cu Belarus și exclava rusească Kaliningrad, a fost închisă temporar traficului aerian civil, ca măsură de securitate.

De câteva luni încoace, Polonia și Lituania se confruntă cu o nouă provocare venită dinspre Belarus, condusă de un regim aliat al Kremlinului. Baloane meteorologice umplute cu mărfuri de contrabandă sunt trimise peste graniță, ceea ce determină autoritățile poloneze și cele lituaniene să ia măsuri de siguranță, cum ar fi închiderea aeroporturilor. Aceste activități provocatoare vin ca urmare a unui trafic de migranți organizat de Belarus și Rusia spre teritoriul UE, parte a războiului hibrid purtat de Kremlin împotriva statelor membre UE și NATO.

Lituania a luat în considerare inclusiv oprirea traficului de mărfuri spre Kaliningrad. Pentru a descuraja o astfel de măsură, liderul rus Vladimir Putin a amenințat țara baltică cu lansarea unui război împotriva ei.

