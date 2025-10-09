Potrivit lui Darius Buta, purtătorul de cuvânt al Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania, poliția a confiscat 11 baloane și circa 18.000 de pachete de țigări de contrabandă în mai multe locații.

Două dintre baloane – folosite tot mai frecvent de traficanți pentru transportul ilegal de mărfuri din Belarusul vecin – zburau chiar deasupra aeroportului.

Autoritățile lituaniene au raportat că între orele locale 20:45 sâmbătă și 4:30 duminică, în spațiul aerian al țării au fost observate până la 25 de baloane. Prezența acestora a fost sesizată rapid, pe fondul stării de alertă ridicate în Europa după mai multe incidente recente implicând drone.

Liderii Uniunii Europene au acuzat Rusia pentru unele dintre aceste incidente, inclusiv atacul masiv cu drone din Polonia de luna trecută – acuzații respinse de Moscova.

Pe 10 iulie, Lituania a detectat o dronă Gerbera, de fabricație rusească, care intrase pe teritoriul său dinspre Belarus, aliat apropiat al Rusiei. O altă dronă a fost descoperită la începutul lunii august, după ce s-a prăbușit pe un poligon militar pe 28 iulie.

Ca răspuns la aceste incursiuni, Lituania a instituit o zonă de interdicție aeriană de 90 kilometri de-a lungul frontierei cu Belarus, oferind armatei dreptul de a interveni și de a doborî drone neautorizate.

Incidente similare cu cel de sâmbătă au mai avut loc în anii trecuți, însă cu un număr mai mic de baloane. Anul trecut, autoritățile au interceptat 966 de baloane provenite din Belarus, iar în acest an au fost raportate 544.

Capitala Lituaniei, Vilnius, se află la doar 40 de kilometri vest de granița cu Belarus.