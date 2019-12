Armata Română vrea să evacueze în plină iarnă o familie cu opt copii!

De Florinela Iosip, Eli Driu (foto),

Vineri dimineață. O fetiță de doi ani învârte un morcov în paharul cu suc. Un băiat stă pe un scaun și se joacă la televizor “Monsters World“. În timp ce omoară fantome, ceilalți frați de pe canapea îl urmăresc cu ochii mari. Jocurile video îi fac să uite că trăiesc într-o cămăruță în care miroase a fum, din cauza sobei defecte, și a mucegai. Afară sunt două grade.

Cineva bate puternic în ușă. “A venit armata!“, spune Ioana, mama lor. Se face o liniște mormântală. Toți copiii reacționează la fel în fața fricii. “Ei sunt ca unul. Așa sunt de uniți“, avea să ne explice Ioana mai târziu. Mama pune pe masă sucul și morcovul Patriciei, cea mai mică dintre frați, și o ia în brațe.

Suntem pe Șoseaua Odăii vizavi de Cimitirul Străulești 2. Nu e o zonă de case sau de blocuri. În dreapta se află un adăpost pentru câini, urmat de un centru pentru persoanele fără adăpost, iar în stânga, o benzinărie. Oameni și câini, acestea sunt vecinătățile.

Când trec, șoferii mașinilor și TIR-urilor văd doar tufișuri și crengi goale. Vegetația iernatică ascunde cazarma dezafectată care de 6 luni a devenit adăpost pentru Ioana Găman, soțul său Aurel și cei opt copii ai lor. Au refăcut-o încet, încet, din cei 2.000 de lei pe care bărbatul îi câștigă pe lună și din ajutorul mai multor oameni.

Una dintre familii povestește cum a întâlnit familia Găman. “Eram la Mega Image și mă gândeam că fata mea îmi spusese că nu vrea să se mai ducă la grădiniță cu aceeași fustă în următoarea săptămână. Am văzut-o pe Ioana, cu unul dintre copii în brațe”, povestește femeia care ajută familia, cu rugămintea, și către reporteri, ca ajutorul să rămână discret.

Ioana muncise la Mega, făcea curat de dimineață, mătura și când era gravidă și primea hrană. Când am cunoscut-o, i-am spus direct că o rog să mă accepte într-o vizită cu fetele, ca ele să cunoască și o altfel de viață. A acceptat pe loc.

A găsit, în Ioana și în familia ei, “mai multe lecții pe care nu le voi uita niciodată”, spune femeia.

“La un moment dat, mi-a zis că se duce să cumpere un biberon pentru al doilea cel mai mic copil. Ioana văzuse că atunci când ea îl hrănește pe cel mai mic, pe sugar, al doilea copil se uita cu jind. Ioana Găman nu a avut nevoie de o carte «Cum să fii o mamă mai bună» ca să-și dea seama că e nevoie să facă ceva ca să nu lase frustrarea să se adune în copilul puțin mai mare”, își amintește femeia o altă întâmplare.

Revenim dincolo de tufișurile care mărginesc Șoseaua Odăii.

Afară sunt trei bărbați îmbrăcați în haine militare. Vorbesc mai mult cu reporterii Libertatea decât cu oamenii cărora le cer să renunțe la singurul loc pe care îl pot numi acasă.

“Trebuie să plece de aici. Opt copii nu pot sta în condițiile astea. Hai că vara, mai zicem, dar iarna nu pot să stea opt copii. Instalația e nasoală. Mai bagă în priză calorifere, frigider“, explică un militar cu părul cărunt, care face parte din Centrul de domenii și infrastructuri București al Ministerului Apărării Naționale.

“Ăștia de la curent știu? Enel știe că e trasă lumina aiurea?“, o întreabă același militar. Ioana nu mai spune nimic. Doar pleacă capul în pământ. Fură curent.

“Trebuie să facă o hârtie la primărie ca să primească o locuință socială, deci nu poate să stea aici. Asta nu e locuință pentru opt copilași“, adaugă militarul.

Omul nu se bucură de ce are de făcut.

“O să ne zică Enelul: «Da, domle. Ia curent, dar stă la voi. De unde știm că voi n-ați acceptat să stea acolo?». Adică intrăm noi într-un litigiu cu ei, care nu își are rostul. Nu că suntem noi răi, că nu vrem să-i lăsăm, Doamne ferește!”, intervine un alt militar.

Cei trei oameni în uniformă intră în locuință și cercetează fiecare colț. Patricia se freacă la ochi ca și cum i-ar fi somn și începe să plângă.

“O să mă duc luni la primărie. Mă costă 120 de lei cu doi martori să pot să fac actele la notariat mai întâi. Adeverință de venit am, de la munca în construcții, de la Aurel am. Doar să le duc luni. Vă rog să mă credeți că n-am avut de unde până acum”, adaugă mama.

“Dânșii au copii. Am și eu copii acasă și vreau să stau liniștit de sărbători, nu să vin aici”, ne spune cel de-al treilea militar, după care se urcă cu toții în mașină și pleacă.

Vineri seara, la ora 20.00, Ministerul Apărării Naționale a răspuns solicitării ziarului Libertatea, în care afirmă că militarii care au venit la fața locului “au stabilit, de comun acord cu grupul de persoane aflat în locație, evacuarea acestui perimetru până la data de 16.12.2019. După această dată, vor fi dispuse măsurile legale prevăzute de legislația în vigoare”.

În realitate, familia nu și-a dat acordul pentru a fi evacuată, cum de altfel nici militarii nu au spus că îi vor evacua luni, ci doar vor veni să verifice dacă familia și-a depus dosar pentru o locuință socială.

Potrivit experților consultați de ziar, Armata susține că a obținut acordul familiei pentru că are nevoie de el, altfel neputând evacua cei 10 oameni în aceste condiții.

“Conform Codului de Procedură Civilă, nici o persoană nu poate fi evacuată dintr-o locuință decât printr-o hotărâre judecătorească, care trebuie să fie precedată de o notificare scrisă. Ceea ce încearcă să facă Armata Română nu se bazează pe un temei legal, ci doar pe presiune și intimidare“, ne explică Ioana Vlad, membră a Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL), o inițiativă care se organizează împreună cu oamenii al căror drept la locuire este încălcat.

“După obținerea hotărârii, executorul judecătoresc, responsabil cu punerea în aplicare a hotărârii, va comunica locatarului somația de evacuare, care îi lasă încă 8 zile pentru părăsirea voluntară a spațiului. Evacuarea silită propriu-zisă poate fi desfășurată abia după realizarea acestor proceduri“, adaugă aceasta.

În plus, legea prevede că nici o evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută între 1 decembrie și 1 martie. Dispoziţia însă nu se aplică în cazul persoanelor care “ocupă abuziv“ o locuinţă. Intră aici cei zece oameni din familia Găman?

FCDL consideră că ocuparea “abuzivă“, așa cum autoritățile definesc ocuparea unei locuințe fără drept sau fără acte, nu poate fi denumită astfel dacă ea s-a făcut din necesitate, deci în lipsa unei alte opțiuni de locuire.

Este a treia oară când cadrele militare încearcă să gonească familia. Cu câteva zile înainte de 1 Decembrie, alți trei militari, “doi domni și o doamnă”, au venit să le spună că într-o lună și jumătate maximum trebuie să părăsească clădirea.

Ioana își amintește că era 3 după-amiază și făcea mâncare de cartofi pentru copii, iar soacra ei era afară și vorbea cu aceștia.

Am tras perdeaua și m-am uitat cu coada ochiului. Am recunoscut uniformele pe care le-am văzut la televizor la paradă. Am început să tremur. Îi zic băiatului mare: E ăștia care ne-au dat afară și din partea ailaltă.

Ioana Găman: