Ce este Articolul 4 din Tratatul NATO

Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, este documentul care guvernează Alianța Nord-Atlantică.

Articolul 4 prevede:

„Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți este amenințată.”

Așadar, Articolul 4 nu înseamnă o declarație de război sau o acțiune militară imediată, ci o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic pentru consultări, schimb de informații și eventuale măsuri de prevenire.

Prima invocare a articolului 4 din Tratatul NATO: Turcia, 2003

Pe 10 februarie 2003, Turcia a fost primul stat care a invocat Articolul 4. Contextul era criza declanșată de războiul din Irak. Ankara se temea că un conflict în țara vecină ar putea afecta direct securitatea sa.

NATO a răspuns lansând Operațiunea „Display Deterrence”, care a inclus:

desfășurarea de sisteme de apărare Patriot în Turcia;

avioane AWACS pentru supraveghere aeriană;

sprijin logistic și militar pentru protecția teritoriului turc.

„Sunt încântat să anunț că am reușit – împreună – să depășim impasul cu care ne-am confruntat în ultimele zile. Aceste măsuri sunt menite să ofere Turciei exclusiv asistență defensivă.”, declara atunci secretarul general al NATO, Lord Robertson, într-o conferință de presă din 16 februarie 2003, conform site-ului NATO.

Alte momente în care a fost invocat Articolul 4 al NATO

De atunci, articolul 4 al Tratatului NATO a mai fost invocat, ultima dată, în urmă cu doi ani, potrivit Human Security Centre:

în 2012, Turcia – după doborârea unui avion militar de către Siria și, ulterior, după ce obuze siriene au ucis civili turci. Ca urmare, NATO a desfășurat rachete Patriot pe teritoriul turc.

în 2014, Polonia – în urma anexării Crimeei de către Rusia și a intensificării conflictului din Ucraina.

în 2015, Turcia – după un atentat terorist pe teritoriul său, Ankara a cerut consultări cu aliații.

în 2020, Turcia – în urma uciderii a peste 30 de soldați turci într-un atac aerian sirian la Idlib.

în 2022, flancul estic – Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au cerut invocarea Articolului 4 chiar în ziua invaziei ruse în Ucraina (24 februarie).

Diferența dintre Articolul 4 și Articolul 5

Dacă Articolul 4 înseamnă că vor avea loc consultări politice și nu obligă statele membre la acțiuni militare, dar creează cadrul pentru o poziție comună și măsuri preventive, Articolul 5 al NATO activează clauza de apărare colectivă. Acesta prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Atunci, aliații decid împreună ce acțiuni iau, inclusiv militare.

ARTICOLUL 5: „Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor și, în consecință, sunt de acord ca, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la auto-apărare individual sau colectiv recunoscut prin Articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părțile atacate prin efectuarea imediat, individual sau de comun acord cu celelalte Părți, a oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forței armate, pentru restabilirea și menținerea securității zonei nord-atlantice. Orice astfel de atac armat și toate măsurile adoptate ca rezultat al acestuia vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după ce Consiliul de Securitate va adopta măsurile necesare pentru restabilirea și menținerea păcii și securității internaționale.”

Articolul 5 a fost invocat o singură dată în istorie: după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 împotriva Statelor Unite, conform Aljazeera.

Polonia a invocat articolul 4

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia a solicitat activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, miercuri, 10 septembrie 2024, după 19 intruziuni în spațiul aerian polonez într-o singură noapte, multe provenite dinspre Belarus.

Este probabil ca patru drone să fi fost doborâte. Ultima dronă a fost doborâtă la ora 6:45 a.m., a precizat Tusk.

Este pentru prima dată când avioane NATO au intervenit direct împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat, a confirmat un purtător de cuvânt al Alianței.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o ameninţare la adresa securităţii, au fost doborâte schimbă situaţia politică. Prin urmare, consultările cu aliaţii au luat forma unei solicitări oficiale de activare a articolului 4 din tratatul NATO”, a declarat Tusk.

Tot el a subliniat că Polonia are nevoie de mai mult sprijin din partea aliaților decât de declarații de solidaritate.

Alianţa a răspuns „rapid şi decisiv la situaţie, demonstrând capacitatea şi hotărârea noastră de a apăra teritoriul aliat”, a adăugat generalul Alexus Grynkewich, comandantul militar al NATO.

De partea cealaltă, Moscova a respins acuzațiile. „Considerăm acuzaţiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaş, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, potrivit agenţiei RIA.

Polonia a mai vrut să invoce Articolul 4 în noiembrie 2022, după ce o rachetă a căzut în satul polonez Przewodów. În cele din urmă, incidentul a fost catalogat drept un accident, cauzat de apărarea antiaeriană ucraineană.

