Ce prevede Articolul 4 din Tratatul NATO

Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la data de 4 aprilie 1949, reprezintă documentul oficial care guvernează funcţionarea organizaţiei. Conform Articolului 4, din Tratatatul Nato, orice membru poate convoca discuții urgente atunci când consideră că „integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea” sunt în pericol.

Articolul 4 prevede că: „Părţile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este ameninţată integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea vreuneia dintre Părţi”, potrivit MAE.

Astfel, sunt prevăzute discuții între statele membre NATO, fără să se impună un răspuns militar automat, care pot conduce la măsuri diplomatice sau defensive comune.

Când a fost activat pentru prima dată Articolul 4

Articolul 4 din Tratatul NATO a fost activat pentru prima oară în istoria alianței în anul 2003, de Turcia. care a cerut atunci consultări în baza acestui articol pe fondul situației militare din Irak.

De atunci, Articolul 4 a fost invocat de mai multe ori, inclusiv în 2022 de mai multe state membre NATO după invazia Rusiei în Ucraina. În februarie 2022, inclusiv România, împreună cu Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovenia, a cerut activarea Articolului 4 ca răspuns la agresiunea Rusiei în Ucraina.

Polonia a solicitat invocarea Articolului 4 după ce dronele rusești i-au încălcat spațiul aerian

Ultima țară care a cerut activarea acestui articol a fost Polonia, în data de 10 septembrie 2025, după ce dronele rusești i-au încălcat spațiul aerian.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că țara sa a identificat 19 încălcări ale spațiului aerian peste noapte, fiind doborâte cel puțin trei drone. El a adăugat că nimeni nu a fost rănit în „acțiunea rusească”.

„Consultările aliate la care mă refer au luat acum forma unei cereri oficiale de invocare a Articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord”, a adăugat el.

A fost, astfel, a opta oară când articolul a fost invocat de la înființarea alianței în 1949.







