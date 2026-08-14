După 8 ani și două contracte reziliate, șantierul DN2 – A2 prinde contur

Lucrările au fost reluate de la un stadiu fizic de 20,76%, a precizat joi, într-o postare făcută pe rețelele sociale, secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu. Proiectul vizează un tronson de 11,5 kilometri în sud-estul județului Ilfov și este executat de asocierea Maristar Com SRL – Hydrostroy AD – Patstroy VDH EAD.

Aceasta este a treia încercare de finalizare a sectorului, după ce două contracte anterioare au fost reziliate în ultimii 8 ani. Sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027.

„Acesta este cel de-al treilea contract de execuție pentru sectorul de drum DN2 – A2, anterior fiind reziliate două contracte din cauza neseriozității constructorilor în ultimii 8 ani”, a precizat oficialul de la Ministerul Transporturilor.

În prezent se așterne mixtura asfaltică BAD22.4 între kilometrii 16+350 și 17+650, alături de compactarea stratului de piatră spartă pe acostamente. Între kilometrii 17+600 și 18+000 continuă așternerea fundației din balast, amenajarea terenului și taluzarea. De asemenea, se efectuează umpluturi la stratul de formă între kilometrii 13+875 și 14+000, săpături pentru consolidarea cu pământ armat la kilometrul 21+708 și aprovizionare cu balast pentru rampa aferentă.

Sistemul de colectare a apelor pluviale este în plin proces de amenajare prin decolmatarea șanțului existent și lucrări la rigola carosabilă. În paralel, au loc relocări ale rețelelor electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, precum și ale conductelor de gaze naturale.

Se lucrează și la facilitățile unităților militare din zonă, unde noul post de acces al UM01490 este realizat în proporție de 35%, iar împrejmuirile la UM01490 și UM1766 au atins un stadiu de 70%, respectiv 95%.

Când va fi finalizat tronsonul

La pasajul de la kilometrul 19+371, situat la intersecția DNCB cu DJ301 Cernica, stadiul fizic al structurii a ajuns la 70%. Piloții forați sunt finalizați în totalitate, fiind executate 23 de pile din 31 și 5 culee din totalul de 6.

La noul pasaj peste cale ferată de la kilometrul 21+708, peste linia București – Oltenița, se lucrează la antretoazele necesare montării grinzilor și au demarat pregătirile pentru rampa de acces din pământ armat.

„Din discuțiile cu noua echipă de management, am stabilit că punem presiune maximă să finalizăm acest tronson, inclusiv cele trei pasaje: pasajul la intersecția cu drumul județean spre Cernica, pasajul peste calea ferată București-Oltenița și pasajul peste calea ferată București-Constanța până la sfârșitul anului viitor”, a precizat secretarul de stat.

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