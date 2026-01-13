Agresiune împotriva unei persoane vulnerabile

Incidentul este extrem de grav și șocant, mai ales având în vedere contextul în care s-a produs: într-un spital de psihiatrie, unde pacienții sunt prin definiție vulnerabili și dependenți de îngrijirea și protecția personalului medical.

Într-un spital de psihiatrie, pacienții pot avea dificultăți în a comunica, a se apăra sau a înțelege pe deplin situația, ceea ce face agresiunea și mai condamnabilă.

Pacienții internați în spitale de psihiatrie sunt adesea în stări de fragilitate mentală și emoțională, fiind incapabili să se apere sau să reacționeze adecvat. Un astfel de incident poate avea consecințe psihologice devastatoare, agravând traumele existente sau provocând altele noi.

Judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu

La data de 9 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pantelimon au fost sesizați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu cu privire la un incident petrecut într-un spital din comuna Cernica, sat Bălăceanca.

În urma verificărilor, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă împotriva asistentului medical de 58 de ani.

Totodată, agenții i-au adus la cunoștință victimei dreptul de a solicita un ordin de protecție, fiind informată despre procedura prevăzută de Legea 26/2024.

Inițial, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, însă, pe 12 ianuarie, judecătorii au decis înlocuirea propunerii cu măsura arestului la domiciliu, considerând că aceasta este suficientă în acest stadiu al anchetei.

Sistemul de psihiatrie din România se află oficial într-o stare critică, confirmată de cel mai recent raport al Comitetului pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei, publicat la mijlocul lunii octombrie. Ca reacție la constatările dure ale CPT, Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie din România (ASPP) și Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) cer Guvernului și Parlamentului să trateze sănătatea mintală ca pe o prioritate strategică națională.



