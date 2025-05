11:06 - Acum 20 minute Ambasada Israelului a publicat o fotografie cu cei doi angajați

Ambasada Israelului în SUA a publicat o fotografie cu cele două victime ale atacului armat care a avut loc peste noapte la Washington DC. Cei doi tineri, Yaron Lischinsky (28 ani) și Sarah Milgrim erau angajați ai ambasadei Israelului.

Cei doi diplomați israelieni împușcați la Washington DC – Foto: X

Yaron Lischinsky avea o diplomă de master în Guvernare, Diplomație și Strategie de la Universitatea Reichman și o licență în Relații Internaționale de la Universitatea Ebraică.

„Yaron și Sarah erau prietenii și colegii noștri”, a declarat ambasada Israelului la X.

„Erau în floarea vârstei. În această seară, un terorist i-a împușcat mortal în timp ce ieșeau de la un eveniment la Muzeul Evreiesc din Capitală, Washington.”

„Întregul personal al ambasadei este îndurerat și devastat de uciderea lor. Niciun cuvânt nu poate exprima profunzimea durerii și ororii noastre față de această pierdere devastatoare. Inimile noastre sunt alături de familiile lor, iar ambasada va fi alături de ei în aceste momente teribile.”, a mai transmis Ambasada Israelului în SUA.

