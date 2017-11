Atac armat într-o biserică din Statele Unite. Un bărbat înarmat a deschis focul într-o biserică din Texas, chiar în timpul slujbei de duminică. Din primele informații, au fost raportate mai multe victime.

UPDATE 22:07: Încă nu se cunoaște cu certitudine numărul victimelor, însă martorii afirmă că există „mai mulți” morți în biserică, notează Agerpres.ro.

Autorul atacului este mort, a anunțat Poliția din localitate, citată de canalul KSAT12. Un polițist a declarat, pentru Fox News, că nu mai există o „amenințare activă” în biserică.

Atacul a avut loc la Prima Biserică Baptistă din Sutherland Springs, în Wilson County. Conform postului KSAT 12, citat de BBC, atacatorul a intrat în biserică la ora 11:30 și a început să tragă, notează antena3.ro.

