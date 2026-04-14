Guvernatorul Hasan Sildak, prezent la fața locului, a declarat că „12 persoane primesc în prezent îngrijiri”. Atacatorul, un fost elev al liceului, născut în 2007, s-a sinucis după ce a deschis focul.

Potrivit canalului public TRT, printre răniți se numără 10 elevi și 4 profesori. Starea lor de sănătate nu a fost precizată. Conform agenției DHA, atacatorul era înarmat cu o pușcă de vânătoare.

Imaginile difuzate de presa locală arată elevi fugind din clădire, în timp ce poliția, un vehicul blindat și ambulanțe s-au mobilizat la fața locului. „Mai întâi a tras la întâmplare în curte, apoi în interiorul liceului”, a relatat un martor pentru agenția IHA.

”El a deschis mai întâi focul la întâmplare, în curte, iar apoi în interiorul instituţiei”, a declarat un martor citat de agenţia turcă privată de presă IHA.

Astfel de incidente sunt rare în Turcia, deși, conform estimărilor unei fundații locale, milioane de arme de foc circulă ilegal în țară, a relatat AFP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE