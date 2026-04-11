Potrivit autorităților, un bărbat în vârstă de 20 de ani a încercat, în dimineața zilei de 10 aprilie, să incendieze proprietatea folosind un cocktail Molotov, relatează CNBC.

Incidentul s-a produs în jurul orei 4:00, când suspectul „a aruncat un dispozitiv incendiar distructiv asupra unei locuințe, provocând un incendiu la o poartă exterioară”, au transmis reprezentanții poliției din San Francisco.

Casa lui Sam Altman, din San Francisco, vineri, 10 aprilie 2026. Foto: Profimedia

În urma atacului nu au fost înregistrate victime, însă intervenția rapidă a autorităților a fost esențială pentru limitarea pagubelor.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Apreciem profund cât de rapid a reacționat SFPD și sprijinul din partea orașului în menținerea siguranței angajaților noștri”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a oferit, deocamdată, detalii despre identitatea sau motivația suspectului. Mai mult, autoritățile nu au confirmat dacă acesta a fost pus sub acuzare.

„Nu avem în acest moment informații suplimentare pentru această anchetă deschisă și activă”, a precizat purtătoarea de cuvânt a departamentului, ofițera Paulina Henderson.

Potrivit informațiilor disponibile, suspectul ar fi amenințat că va incendia și sediul OpenAI din zona Bay Area, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la un posibil motiv legat de activitatea companiei.

Incidentul are loc într-un context tensionat pentru OpenAI, compania confruntându-se recent cu reacții critice după informații privind un posibil acord cu autoritățile pentru utilizarea tehnologiei sale în operațiuni clasificate.

Sam Altman a devenit una dintre cele mai influente figuri din domeniul tehnologiei, fiind cunoscut atât pentru promovarea accelerată a inteligenței artificiale, cât și pentru avertismentele sale privind riscurile majore ale acesteia, pe care le-a descris inclusiv drept un posibil „risc existențial”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE