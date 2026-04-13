Un purtător de cuvânt al companiei, care are sediul central în Amsterdam și listează peste 30 de milioane de locuri de cazare la nivel global, a declarat că au fost observate „activități suspecte” ce au permis accesul la datele clienților. „După descoperirea activității, am luat măsuri pentru a limita problema. Am actualizat codul PIN pentru aceste rezervări și i-am informat pe oaspeții noștri”, se arată în comunicat.

Într-un e-mail trimis clienților afectați, Booking.com a explicat că informațiile accesate ilegal ar putea include detalii despre rezervări, nume, adrese de e-mail, adrese poștale, numere de telefon și alte informații împărtășite cu unitățile de cazare. „Pe baza constatărilor investigației noastre de până în prezent, informațiile accesate ar putea include detalii despre rezervare și nume, adrese de e-mail, adrese, numere de telefon asociate cu rezervarea și orice ați fi putut partaja cu unitatea de cazare”, a transmis platforma.

Aceasta nu este prima dată când Booking.com se confruntă cu incidente de securitate. În 2018, o breșă de securitate a permis accesul la datele de rezervare a peste 4.000 de clienți, după ce infractorii au utilizat tactici de phishing pentru a obține datele de conectare ale angajaților hotelurilor din Emiratele Arabe Unite. Compania a întârziat atunci cu 22 de zile raportarea incidentului către autoritățile olandeze de protecție a datelor, ceea ce a rezultat într-o amendă de 475.000 de euro.

În ultimii ani, platforma s-a confruntat și cu o creștere a numărului de escrocherii online, prin care infractorii solicită detalii financiare sub pretextul verificării sau preautorizării unor plăți, generând pierderi semnificative pentru utilizatori. Booking.com susține că depune eforturi pentru a-și consolida măsurile de securitate și a proteja datele clienților săi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE