Un terorist a înjunghiat luni mai multe persoane într-un important centru de tranzit din Haifa, ucigând un bărbat în vârstă de 60 de ani și rănind alți cel puțin patru, au declarat autoritățile locale.

Atacatorul, identificat de poliție drept cetățean israelian din comunitatea druză, a fost împușcat și ucis de un agent de securitate din stația de autobuz și de un trecător înarmat.

Potrivit poliției, atacatorul a înjunghiat de mai multe ori în spate un bărbat de 60 de ani, ucigându-l. Alți patru au fost răniți, inclusiv un băiat de 15 ani, care a fost transportat de urgență la Centrul Medical Rambam din Haifa, cu răni care i-a pus viața în pericol.

