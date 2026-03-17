„Când am ajuns, totul ardea. Oamenii ardeau”

Imaginile de la fața locului descriu un dezastru total. Clădiri distruse, paturi carbonizate, obiecte personale împrăștiate printre dărâmături. Un șofer de ambulanță, citat de Reuters, a povestit ce a găsit în noaptea atacului:

„Când am ajuns, am văzut că totul ardea. Oamenii ardeau. Dimineață m-au sunat din nou și mi-au spus că încă mai sunt cadavre sub dărâmături.”

This is not Gaza or Iran, its Afghanistan.



Pakistan carried out a airstrike on a rehab hospital in Kabul, killing over 200 people and injuring around 170, says fghan Health Ministry. pic.twitter.com/xMrcU9MGjN — Globe Observer (@_GlobeObserver) March 16, 2026

Spitalul lovit, Omid, era un centru de reabilitare pentru persoane dependente de droguri, cu 2000 de mii de paturi. El a fost înfiinţat în anul 2016 şi a tratat sute de persoane, oferind şi cursuri de formare profesională, cum ar fi croitorie şi tâmplarie.

Autoritățile afgane: „400 de morți, bilanțul nu e final”

Un purtător de cuvânt al guvernului taliban a confirmat dimensiunea tragediei.

The Pakistani military regime carried out an airstrike at approximately 9:00 PM this evening on the Omid Addiction Treatment Hospital, a 2,000-bed facility dedicated to the treatment of drug addiction. As a result of the attack, large sections of the hospital have been destroyed,… — Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) March 16, 2026

„Din păcate, numărul celor uciși a ajuns până acum la 400, iar până la 250 de persoane au fost rănite”, a declarat Hamdullah Fitrat, purtătorul de cuvânt adjunct al talibanilor. Atacul ar fi vizat spitalul Omid.

BREAKING: More videos from tonight's Pakistani airstrikes which hit a drug rehabilitation hospital in Kabul, killing or wounding an unspecified number of people, according to an Afghan Taliban spokesperson.



Pakistans government rejects this, claiming they targeted "military… pic.twitter.com/GtRmnicTLW — Yalda Hakim (@SkyYaldaHakim) March 16, 2026

Oficialii spun că operațiunile de salvare continuă, iar bilanțul ar putea crește. Totuși, agențiile internaționale, inclusiv Reuters și AFP, precizează că aceste cifre nu au putut fi verificate independent până în acest moment.

Pakistan neagă: „Am lovit doar ținte militare”

Islamabad respinge complet acuzațiile și susține că nu a vizat civili. Ministerul Informațiilor din Pakistan a transmis că atacul a fost unul „precis”, îndreptat exclusiv împotriva unor obiective militare și infrastructuri folosite de grupări teroriste.

These images are not from Gaza. These people werent killed by Israel. They are patients of a rehabilitation centre for addicts in Kabul. They were massacred in the month of Ramadan by Pakistan.

pic.twitter.com/9MrYGUvnCI — Sangar Paykhar - سنګر پیکار (@paykhar) March 16, 2026

„Vizarea a fost făcută cu atenție pentru a evita victime civile”, au transmis oficialii pakistanezi, citați de Reuters și CNN.

Autoritățile pakistaneze acuză, la rândul lor, că talibanii afgani oferă adăpost celor care lansează atacuri peste graniță. Kabulul respinge aceste acuzații.

Apel de la ONU: „Protejați civilii”

Richard Bennett, raportor special al ONU pentru drepturile omului în Afganistan, a reacționat după apariția informațiilor despre atac.

„Sunt consternat de relatările privind victime civile. Îndemn toate părțile să dea dovadă de reținere și să respecte dreptul internațional, inclusiv protecția spitalelor”, a transmis acesta,

Atacul vine după mai multe săptămâni de tensiuni și lovituri reciproce între cele două state, care împart o graniță de aproximativ 2.600 de kilometri. Conflictul este considerat cel mai grav din ultimii ani între Afganistan și Pakistan, iar încercările de mediere, inclusiv cele ale Chinei, nu au reușit să oprească escaladarea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE