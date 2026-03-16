Mohommad Nazeer Paktyawal (41 de ani), care locuia în Richardson, o suburbie a oraşului Dallas, împreună cu soţia şi cei şase copii ai săi, a fost reținut de agenţii federali în faţa apartamentului său, vineri dimineaţă, în timp ce îşi ducea copiii la şcoală. Fostul soldat afgan a murit sâmbătă, din cauze necunoscute, în custodia ICE, a declarat într-un comunicat preşedintele AfghanEvac, Shawn VanDiver.

Paktyawal este a 12-a persoană care a murit în detenţia ICE de la începutul acestui an, în contextul măsurilor dure de antiimigrație ale administrației Trump. Anul trecut, 31 de persoane au murit în detenția ICE – un record în ultimele două decenii. ICE joacă un rol central în politica de deportări în masă a președintelui american Donald Trump.

Potrivit unui comunicat emis de ICE, Paktyawal lua micul dejun când personalul medical a observat că i se umflase limba, ceea ce a determinat o intervenţie medicală. El a fost declarat decedat după multiple încercări de resuscitare. ICE a reafirmat că „se angajează să asigure că toţi cei aflaţi în custodie trăiesc în medii sigure, protejate şi umane”.

Potrivit lui VanDiver, familiei lui Paktyawal i s-a spus că veteranul afgan a fost dus la un spital din Dallas în noaptea arestării sale şi că era încă în viaţă sâmbătă dimineață, dar a murit la scurt timp după aceea. AfghanEvac a solicitat o anchetă urgentă în acest caz.

„Este extrem de neobişnuit ca un bărbat de 41 de ani, altfel sănătos, să moară la mai puţin de o zi după ce a ajuns în custodia autorităţilor”, a declarat preşedintele AfghanEvac.

Mohommad Nazeer Paktyawal, un fost membru al forţelor speciale afgane care a luptat alături de forţele speciale ale americane încă din 2005, a fost evacuat din Afganistan împreună cu familia sa în 2021, când Statele Unite şi-au retras trupele după un război care a durat două decenii.

Paktyawal lucra la o piaţă halal din zon Dallas și era principalul întreţinător al familiei sale, inclusiv al unui copil de 18 luni.

Peste 70.000 de afgani au imigrat în Statele Unite în cadrul iniţiativei „Operation Allies Welcome” a fostului preşedinte Joe Biden, după preluarea puterii de către talibani la Kabul pe fondul retragerii americane.

Administraţia Trump a decis să anuleze statutul de protecţie temporară pentru aproximativ 14.600 de afgani, expunându-i astfel riscului de deportare.

Numărul arestărilor efectuate de ICE a crescut la un nivel record, cu 68.000 de persoane aflate în custodie la începutul lunii februarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE