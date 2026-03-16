Mohommad Nazeer Paktyawal (41 de ani), care locuia în Richardson, o suburbie a oraşului Dallas, împreună cu soţia şi cei şase copii ai săi, a fost reținut de agenţii federali în faţa apartamentului său, vineri dimineaţă, în timp ce îşi ducea copiii la şcoală. Fostul soldat afgan a murit sâmbătă, din cauze necunoscute, în custodia ICE, a declarat într-un comunicat preşedintele AfghanEvac, Shawn VanDiver.

Paktyawal este a 12-a persoană care a murit în detenţia ICE de la începutul acestui an, în contextul măsurilor dure de antiimigrație ale administrației Trump. Anul trecut, 31 de persoane au murit în detenția ICE – un record în ultimele două decenii. ICE joacă un rol central în politica de deportări în masă a președintelui american Donald Trump.

Potrivit unui comunicat emis de ICE, Paktyawal lua micul dejun când personalul medical a observat că i se umflase limba, ceea ce a determinat o intervenţie medicală. El a fost declarat decedat după multiple încercări de resuscitare. ICE a reafirmat că „se angajează să asigure că toţi cei aflaţi în custodie trăiesc în medii sigure, protejate şi umane”.

Potrivit lui VanDiver, familiei lui Paktyawal i s-a spus că veteranul afgan a fost dus la un spital din Dallas în noaptea arestării sale şi că era încă în viaţă sâmbătă dimineață, dar a murit la scurt timp după aceea. AfghanEvac a solicitat o anchetă urgentă în acest caz.

„Este extrem de neobişnuit ca un bărbat de 41 de ani, altfel sănătos, să moară la mai puţin de o zi după ce a ajuns în custodia autorităţilor”, a declarat preşedintele AfghanEvac.

Mohommad Nazeer Paktyawal, un fost membru al forţelor speciale afgane care a luptat alături de forţele speciale ale americane încă din 2005, a fost evacuat din Afganistan împreună cu familia sa în 2021, când Statele Unite şi-au retras trupele după un război care a durat două decenii.

Paktyawal lucra la o piaţă halal din zon Dallas și era principalul întreţinător al familiei sale, inclusiv al unui copil de 18 luni.

Peste 70.000 de afgani au imigrat în Statele Unite în cadrul iniţiativei „Operation Allies Welcome” a fostului preşedinte Joe Biden, după preluarea puterii de către talibani la Kabul pe fondul retragerii americane.

Administraţia Trump a decis să anuleze statutul de protecţie temporară pentru aproximativ 14.600 de afgani, expunându-i astfel riscului de deportare.

Numărul arestărilor efectuate de ICE a crescut la un nivel record, cu 68.000 de persoane aflate în custodie la începutul lunii februarie.

Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România la 4 zile după ședința CSAT
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
GSP.RO
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Benzina și motorina s-au scumpit luni, 16 martie 2026, comparativ cu ziua de vineri. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:54
Benzina și motorina s-au scumpit luni, 16 martie 2026, comparativ cu ziua de vineri. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Elena, românca dispărută în Italia, a fost găsită după 12 zile de căutări
Știri România 08:11
Elena, românca dispărută în Italia, a fost găsită după 12 zile de căutări
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Adevarul.ro
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Universitatea Craiova nu vrea să audă de un baraj pentru Europa cu FCSB: “Este exclus să vină Mirel Rădoi aici!”. Calculele la titlu ale oltenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Universitatea Craiova nu vrea să audă de un baraj pentru Europa cu FCSB: “Este exclus să vină Mirel Rădoi aici!”. Calculele la titlu ale oltenilor. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Elle.ro
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Câți bani ar fi primit Sergiu Califar pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Eliminat după 10 săptămâni din emisiunea de la PRO TV
Stiri Mondene 09:40
Câți bani ar fi primit Sergiu Califar pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Eliminat după 10 săptămâni din emisiunea de la PRO TV
Leonardo DiCaprio, alături de iubita sa, Vittoria Ceretti, la Premiile Oscar 2026. Cum au fost surprinși cei doi
Stiri Mondene 08:45
Leonardo DiCaprio, alături de iubita sa, Vittoria Ceretti, la Premiile Oscar 2026. Cum au fost surprinși cei doi
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
ObservatorNews.ro
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Mediafax.ro
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Redactia.ro
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Politică 15 mart.
Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Politică 15 mart.
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!”, folosită de Florin Halagian. Puțini știu care este, de fapt, explicația
Fanatik.ro
Cum a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!”, folosită de Florin Halagian. Puțini știu care este, de fapt, explicația
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare