MAE, atenționare de călătorie pentru Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează românii care călătoresc în Italia despre o grevă programată pe 13 octombrie 2025 la aeroporturile din Roma. Acțiunea va afecta operațiunile la Fiumicino și Ciampino între orele 12.00 și 16.00.

Greva personalului aeroportuar poate cauza întârzieri și perturbări semnificative. MAE sfătuiește călătorii să verifice regulat site-urile oficiale ale aeroporturilor și companiilor aeriene pentru informații actualizate.

Cât timp ca vura greva pe aeroporturile Fiumicino și Ciampino din Roma

Greva va dura patru ore, între 12:00 și 16:00, și este parte a unei serii de proteste care afectează sectorul transportului aerian după greva din 26 septembrie.

Mișcarea sindicaliștilor italieni poate duce la anulări și întârzieri ale zborurilor de la și spre cele două aeroporturi din Roma, fiind recomandat pasagerilor să verifice înainte de călătorie situația zborurilor și lista celor garantate pe site-ul ENAC și companiilor aeriene.

Recomandările MAE pentru românii care trebuie să meargă sau să se întoarcă din Italia

Călătorii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să țină cont de posibilele perturbări. Este recomandată sosirea la aeroport cu suficient timp înainte de zbor pentru a face față eventualelor întârzieri la check-in sau controalele de securitate.

Recomandări
MAE subliniază importanța informării constante prin canalele oficiale. MAE menționează că greva poate afecta atât zborurile interne, cât și cele internaționale operate de pe cele două aeroporturi romane.

În caz de necesitate, românii pot contacta Consulatul General de la Roma la numerele: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71, +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru situații urgente, MAE pune la dispoziție linii telefonice dedicate:

  • Roma: +39 34 514 739 35
  • Milano: +39 36 610 814 44
  • Bologna: +39 32 480 351 71
  • Torino: +39 33 875 681 34
  • Trieste: +39 34 088 216 88
  • Bari: +39 33 460 422 99
  • Catania: +39 32 096 531 37

Lista revendicărilor sindicaliștilor italieni care protestează luni pe cele două aeroporturi

Presa italiană scrie că greva anunțată pentru 13 octombrie 2025 va afecta aeroporturile din Roma, Fiumicino și Ciampino, și este organizată de sindicatul Fast-Confsal. O inițiativă similară a mai avut loc, tot în Italia în urmă cu o lună. MAE a emis o avertizare de călătorie la acel moment, iar angajații aeroporturilor din Italia au intrat în grevă pentru 24 de ore.

Principalele motive ale grevei sunt:

  • revendicări economice și contractuale, legate de înghețarea salariilor timp de trei ani și lipsa îmbunătățirilor pentru angajați,
  • condiții de muncă și recunoașterea contribuției personalului aeroportuar care asigură siguranța și calitatea serviciilor,
  • solidaritate cu populația din Gaza, reflectată și în precedentele proteste.

Greve similare au afectat și alte aeroporturi importante din Italia, cum ar fi Milano Malpensa, Linate și Cagliari.

