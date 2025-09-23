Perturbări semnificative ale zborurilor

Atenționarea MAE este un apel la prudență și la o planificare riguroasă. Cetățenii români care au zboruri programate vineri spre, dinspre sau în interiorul Italiei ar trebui să se aștepte la perturbări semnificative și să ia măsuri proactive pentru a minimiza disconfortul și eventualele probleme.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că vineri, începând cu ora 00.00, la nivel naţional, va fi organizată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.

„În acest context, sunt posibile perturbări majore privind circulaţia aeriană cu posibile anulări de ultim moment sau întârzieri ale zborurilor, indiferent de rută. Sunt asigurate zborurile naţionale către insulele din Italia, respectiv cele intercontinentale deja programate”, arată ministerul, potrivit News.ro.

De asemenea, în intervalele orare 07.00-10.00 şi 18.00-21.00, zborurile programate ar trebui să fie operate conform programărilor.

Cui vă puteți adresa

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum şi cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune: Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935, Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444, Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171, Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756.8134, Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688, Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299, Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

