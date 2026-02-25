Producția modelului A2, oprită în 2005

Audi A2 nu a fost niciodată un succes comercial, însă la finalul anilor 90 a reprezentat o abordare radicală în segmentul mașinilor de oraș.

Lansat în 1999, modelul s-a remarcat prin aerodinamică accentuată și motorizări economice, promovând ideea eficienței maxime.

Producția a fost oprită în 2005, fără un succesor direct, iar primele exemplare bine conservate sunt aproape de a dobândi statutul de vehicule de colecție.

Testul realizat de Autocar

Jurnalistul Matt Prior, de la Autocar, a decis să verifice cât de economic poate fi acest model în condiții reale de utilizare.

El a cumpărat un exemplar A2 cu doar 660 de euro și l-a testat pe un traseu de 160 de kilometri, cu obiectivul de a obține un consum mai mic de 2,83 l/100 km.

Modificări și strategie de condus

Pentru a obține un rezultat cât mai bun, jurnalistul a scos bancheta din spate, a rulat în spatele camioanelor pentru a reduce rezistența la înaintare și a menținut un ritm constant de deplasare.

Mașina testată a fost echipată cu motorul diesel de 1,4 litri TDI, cu trei cilindri, care dezvoltă 75 CP.

Matt Prior a declarat că performanța a fost mai bună decât se aștepta. Datorită coeficientului aerodinamic de 0,28 și unui stil de condus atent, consumul mediu obținut a fost de doar 1,7 l/100 km.

Potrivit informațiilor apărute în industrie, Audi ar putea relansa în viitor numele A2, însă de această dată sub forma unui model electric de dimensiuni mici.

Consumul real de combustibil al celor mai vândute mașini în România

Anul trecut, Registrul Auto Român (RAR) a publicat ghidul privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 ale mașinilor înregistrate naţional de tip în România care corespund normelor de poluare actuale.

Potrivit ghidului RAR pentru consumul real de combustibil al mașinilor înregistrate în România, topul mașinilor preferate de români în 2025 arăta astfel:

Dacia Logan : motorul pe benzină de 1.0L consumă între 5,1 și 5,5 l/100 km, în timp ce motorul pe benzină de 1.0L + GPL are un consum cuprins între 6,4 și 7,1 l/100 km.

: motorul pe benzină de 1.0L consumă între 5,1 și 5,5 l/100 km, în timp ce motorul pe benzină de 1.0L + GPL are un consum cuprins între 6,4 și 7,1 l/100 km. Dacia Duster : motorul pe benzină 1.0L + GPL are un consum între 7,8 și 8,1 l/100 km, în timp ce versiunea hibridă cu motorul de 1.2L are un consum între 5,4 și 5,7 l/100 km, iar motorul hibrid de 1.6L are un consum cuprins între 4,9 și 5,1 l/100 km.

: motorul pe benzină 1.0L + GPL are un consum între 7,8 și 8,1 l/100 km, în timp ce versiunea hibridă cu motorul de 1.2L are un consum între 5,4 și 5,7 l/100 km, iar motorul hibrid de 1.6L are un consum cuprins între 4,9 și 5,1 l/100 km. Dacia Sandero : versiunea pe benzină cu motorul de 1.0L are un consum cuprins între 5,1 și 6,4 l/100 km, în timp ce motorul de 1.0L pe benzină + GPL consumă între 6,4 și 7,3 l/100 km.

: versiunea pe benzină cu motorul de 1.0L are un consum cuprins între 5,1 și 6,4 l/100 km, în timp ce motorul de 1.0L pe benzină + GPL consumă între 6,4 și 7,3 l/100 km. Skoda Octavia : motorul de 1.0L pe benzină consumă între 4,9 și 6,0 l/100 km, în timp ce motorul de 1.5L pe benzină are un consum între 5,1 și 6,2 l/100 km. Varianta hibridă de 1.0L are un consum între 4,6 și 5,4 l/100 km, iar cea hibridă de 1.5L are un consum real între 4,9 și 5,7 l/100 km. Varianta pe motorină de 2.0L poate avea un consum cuprins între 3,9 și 6,6 l/100 km.

: motorul de 1.0L pe benzină consumă între 4,9 și 6,0 l/100 km, în timp ce motorul de 1.5L pe benzină are un consum între 5,1 și 6,2 l/100 km. Varianta hibridă de 1.0L are un consum între 4,6 și 5,4 l/100 km, iar cea hibridă de 1.5L are un consum real între 4,9 și 5,7 l/100 km. Varianta pe motorină de 2.0L poate avea un consum cuprins între 3,9 și 6,6 l/100 km. Hyundai Tucson: modelul de 1.6L pe benzină are un consum între 6,6 și 7,1 l/100 km, în timp ce variantele hibride de 1.6L au un consum cuprins între 5,5 și 7,1 l/100 km.

Viteza ideală pe autostradă pentru cel mai mic consum de benzină sau motorină

Viteza optimă pentru un consum redus pe autostradă este între 90 și 110 km/h. Studiile realizate de producătorii auto și organizațiile specializate în eficiență energetică confirmă acest interval. La aceste viteze, motorul funcționează eficient, iar rezistența aerodinamică nu este excesivă.

Informațiile prezentate de Departamentul de Energie al SUA arată o comparație relevantă: „La 130 km/h, consumul poate fi cu 20 – 30% mai mare decât la 100 km/h. La 140 – 150 km/h, diferența crește chiar și cu 40%, în funcție de mașină, motor și condițiile de trafic”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE