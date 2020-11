AUDIO. Cadru medical de la Boli Infecțioase Ploiești, înregistrat când recunoaște că buteliile de oxigen nu ajung la toți pacienții

Într-o înregistrare făcută joi și intrată în posesia Libertatea, un cadru medical de la cel mai mare spital din Ploiești spune că oxigenul e insuficient pentru toți pacienții.

Episodul se petrece la secția exterioară Boli Infecțioase a Spitalului Județean Prahova, fostul Spital de Boli Infecțioase din oraș, unde instalația de oxigen nu mai funcționează corect și au fost aduse butelii de oxigen. Despre asta scrisese și Ziarul Incomod din Prahova încă de acum 5 zile.



Doar că problemele nu s-au încheiat aici.



Pentru că, într-o discuție, un cadru medical a punctat că buteliile sunt insuficiente pentru cele 50 de paturi de la Boli Infecțioase.



“50 de paturi și doar câteva butelii”

Angajat al spitalului: Noi am făcut tot ceea ce s-a putut.

Interlocutor: Dar butelii de oxigen există?

– Știe șeful de secție, trebuie să se ia măsuri. Ce a ținut de noi am făcut.

– Înțeleg. Dar ei sunt lăsați fără oxigen total? Nu aveți butelii?

– Avem butelii, dar nu avem butelii pentru fiecare bolnav în parte. 50 de paturi și câteva butelii. Vă dați seama. Și nici buteliile acelea nu mai fac față. Sunt butelii micuțe, volum mare de oxigen. Deci nu se mai merge pe 3-4 litri, cât era acum o lună, acum două luni. Acum se merge undeva la 10-14 litri.

“În momentul de față nu este nicio problemă”

Managerul instituției, doctorul Bogdan Nica, instalat de o săptămână la conducerea instituției, spune că problemele s-au rezolvat la sosirea sa, însă recunoaște că nu toate saloanele de la infecțioase aveau oxigen. În prezent, acesta punctează că se schimbă instalația de oxigen, dar că buteliile sunt suficiente.

Managerul instituției, doctorul Bogdan Nica, susține că problemele s-au rezolvat

– Domnule doctor Nica, înțelegem că sunt probleme cu oxigenul la secția boli infecțioase.

– Nu este adevărat, au fost probleme până să vin eu, erau saloane fără oxigen. La momentul ăsta, cu sprijinul Consiliului Județean, am obținut bani și montăm prize de oxigen și o nouă stație de oxigen acolo. Am suplinit cu butelii. În două zile e gata, eu de acolo vin.

– Au fost mutați pacienți…

– Da, au fost mutați pacienți mutați, mici incidente, am lucrat, nu am încotro. Dar n-a pățit nimeni nimic. Vă dați seama, erau saloane în care nu se pusese de ani oxigen.

– Buteliile sunt destule? Înțeleg că n-ar fi destule butelii.

– Nu știu cine v-a spus chestia asta, că aveam 30 de butelii la infecțioase acum o lună și acum 100 de butelii. Haideți să fim serioși. Și ducem mereu. Dar n-o să mai fie nevoie. Marți, miercuri încheiem lucrarea și o să fie o stație nouă de oxigen, cu presiune mare pe fiecare priză din fiecare salon. Asta am făcut într-o săptămână de când am venit pentru că nu mi se pare normal să nu ai oxigen la infecțioase când ai COVID. Sau să oxigenezi pe butelie ca în Epoca de Piatră. E mult mai eficient să faci oxigenare prin stație centralizată.

– Spuneți că marți se rezolvă.

– Nu! Spun că nu există această problemă! A fost o problemă într-o seară, când o pacientă a făcut o criză că nu merge oxigenul. I-am demonstrat, cu colegii, că fără oxigen i-a scăzut saturația. Probabil nu mai simțea din cauza lipsei mirosului. Au fost, într-adevăr, niște mici scăderi pentru că am schimbat stația și am înlocuit cu butelii. Dar mai mult n-a fost. În momentul ăsta nu e nicio problemă, de acolo vin.

