Milioane de oameni blocați în traficul din China, după „Săptămâna de Aur”: toate cele 50 de benzi au fost ocupate

Autostrada cu 50 de benzi, blocată complet timp de 24 de ore

Timp de 24 de ore, milioane de chinezi au stat blocați într-un ambuteiaj uriaș, încercând să se întoarcă acasă după „Săptămâna de Aur”.

Cele opt zile de sărbătoare au transformat autostrada Beijing–Hong Kong–Macao într-o parcare de zeci de kilometri.

Traficul s-a oprit complet, milioane de mașini au blocat toate cele 50 de benzi fără nicio șansă de ieșire.

Ministerul Transporturilor di China estimează că numărul total de călătorii în timpul celor opt zile de vacanță a atins un record de peste 2,4 miliarde, o creștere de 6,2% față de anul trecut.

Vârf de călători pe calea ferată

China State Railway Group se așteaptă ca miercuri să fie ziua de vârf pentru pasagerii care se întorc, cu aproximativ 19 milioane de persoane călătorind pe rețelele feroviare vaste ale Chinei. Aceasta reprezintă o creștere de 16% față de marți.

Compania a pus în circulație 1.880 de trenuri suplimentare miercuri.

Biletele sunt încă disponibile, dar se vând rapid pe rutele populare precum Shenzhen-Guangzhou, Guangzhou-Hong Kong și Shanghai-Beijing.

Creșterea cererii pentru stații de încărcare EV

Conform South China Morning Post, mai multe familii chineze au ales să călătorească cu vehicule electrice în această vacanță. Aproximativ 12,5 milioane de călătorii rutiere au fost efectuate zilnic cu vehicule electrice, cu 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Această creștere a dus la cozi lungi la stațiile de încărcare din multe puncte turistice și stații de servicii pe autostrăzi. Administrația Națională a Energiei a raportat că peste o treime din stațiile de încărcare funcționau la capacitate maximă.

Ce este „Săptămâna de Aur”

Săptămâna de Aur în China este o perioadă de vacanță de șapte-opt zile care începe pe 1 octombrie, marcând Ziua Națională a Republicii Populare Chineze.

Este una dintre cele mai importante sărbători naționale, în timpul căreia fabricile, birourile guvernamentale și multe afaceri se închid, iar milioane de chinezi călătoresc prin țară pentru a se reuni cu familia sau pentru turism.

Această sărbătoare este caracterizată prin ceremonia oficială a evenimentului, spectacole, parcuri aglomerate și creșteri semnificative ale cheltuielilor în domeniul turismului și consumului.

