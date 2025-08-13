„Moștenirea ar putea fi mult mai mare”

Felix Baumgartner, cunoscutul sportiv extrem austriac, a decedat într-un tragic accident de parașutism pe 17 iulie 2025. La aproape o lună de la moartea sa, apar informații despre averea lăsată în urmă.

Baumgartner ar fi lăsat o avere estimată la 4,2 milioane de euro, a calculat portalul american Celebritynetworth.com.

Cu toate acestea, există și surse apropiate austriacului care vorbesc despre o „moștenire semnificativ mai mare pe care Baumgartner o lasă acum în urmă”

Autoritățile fiscale din Austria i-au confiscat casa și elicopterul

În prezent, nu este clar cine va moșteni averea. Baumgartner nu era căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Mihaela Rădulescu, și nu avea copii.

În ultimii ani, Baumgartner a dus o viață retrasă și modestă. Locuia într-un bloc de apartamente din Arbon, cantonul Turgovia, în estul Elveției.

S-a mutat acolo după ce a intrat în conflict cu autoritățile fiscale din Austria, care i-au confiscat casa și elicopterul.

Nu am făcut niciodată ceea ce am făcut pentru a deveni bogat. Am vrut să demonstrez că este posibil.

10 milioane de euro pentru saltul din stratosferă

Baumgartner a devenit celebru în special pentru saltul său din stratosferă în 2012. Pentru această realizare, a primit aproximativ 10 milioane de euro.

Valoarea publicitară a evenimentului, sponsorizat de un producător de băuturi energizante, a fost mult mai mare. După acest salt istoric, Baumgartner s-a retras din sportul de performanță, în 2013.

Baumgartner a murit la vârsta de 56 de ani, după ce a pierdut controlul parașutei și s-a prăbușit pe acoperișul unui complex hotelier din Italia.



