Potrivit instituției, „activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial”.

Autoritățile române le recomandă ferm românilor să nu se deplaseze la aeroport fără o confirmare clară din partea companiei aeriene.

„Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a evita supraaglomerarea terminalelor, NU vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului!”, transmite MAE.

Reprezentanții ministerului subliniază că pasagerii trebuie să verifice direct la operatorul aerian sau la agenția de turism statusul cursei și să meargă la aeroport „DOAR dacă zborul este confirmat ca fiind «operativ»”.

MAE precizează că situația zborurilor este în continuă schimbare, iar românii trebuie să consulte sursele oficiale pentru informații actualizate.

Pentru aeroportul internațional din Dubai (DXB), pasagerii pot verifica statusul zborurilor pe site-ul oficial al aeroportului. De asemenea, autoritățile recomandă consultarea notificărilor emise de Autoritatea Aeronautică Civilă din Emiratele Arabe Unite (GCAA), pentru informații privind siguranța spațiului aerian și culoarele de zbor disponibile.

„Respectați cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale personalului aeroportuar. Acestea sunt esențiale pentru gestionarea fluxului de pasageri în condiții de siguranță”, mai arată MAE.

Ministerul mai anunță că echipele consulare românești sunt în permanentă legătură cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a oferi sprijin cetățenilor români aflați în tranzit sau afectați de modificările programului de zbor.

„Echipele noastre consulare rămân în contact cu autoritățile emirateze pentru a sprijini cetățenii români aflați în tranzit”.

Autoritățile recomandă cetățenilor români să urmărească în permanență informările oficiale și să evite deplasările inutile către aeroporturi până la confirmarea fermă a curselor aeriene.

Un număr de 28 de zboruri ce legau Aeroportul Otopeni de Israel, Dubai, Bahrain, Qatar și Iordania au fost anulate marți, conform CNAB.