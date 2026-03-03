Decizia a fost luată din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Dintre cursele anulate, 15 erau decolări și 13 aterizări operate de companii precum Anima Wings, El Al Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubai, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta.

„Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor. Monitorizăm permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”, a transmis CNAB.

Lista completă a zborurilor anulate de pe Aeroportul Otopeni, pe 3 martie 2026:

  • ANIMA WINGS AVIATION S.A.
  1. AWG760: Plecare către AL MAKTOUM la ora 07:00:00
  2. AWG700: Plecare către BEN GURION la ora 07:40:00
  3. AWG701: Sosire de la BEN GURION la ora 14:55:00
  4. AWG761: Sosire de la AL MAKTOUM la ora 18:15:00
  • EL AL-ISRAEL AIRLINES
  1. ELY573: Sosire de la BEN GURION la ora 09:45:00
  2. ELY574: Plecare către BEN GURION la ora 11:00:00
  3. ELY571: Sosire de la BEN GURION la ora 20:35:00
  4. ELY572: Plecare către BEN GURION la ora 21:45:00
  • FLY ONE ROMANIA
  1. FOE7809: Plecare către BEN GURION la ora 18:40:00
  • FLYDUBAI
  1. FDB1709: Sosire de la DUBAI INTL la ora 07:00:00
  2. FDB1710: Plecare către DUBAI INTL la ora 08:00:00
  3. FDB1797: Sosire de la DUBAI INTL la ora 13:55:00
  4. FDB1798: Plecare către DUBAI INTL la ora 15:00:00
  • HISKY EUROPE
  1. HYS7289: Plecare către MUHARRAQ BAHRAIN INTL la ora 08:30:00
  2. HYS235: Plecare către BEN GURION la ora 21:00:00
  • QATAR AIRWAYS
  1. QTR219: Sosire de la HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT la ora 06:40:00
  2. QTR220: Plecare către DOHA INTERNATIONAL AIRPORT la ora 10:40:00
  3. QTR221: Sosire de la DOHA INTERNATIONAL AIRPORT la ora 13:20:00
  • RYANAIR
  1. RYR5101: Plecare către QUEEN ALIA INTL la ora 05:45:00
  2. RYR5100: Sosire de la QUEEN ALIA INTL la ora 11:55:00
  • TAROM
  1. ROT156: Sosire de la BEN GURION la ora 03:05:00
  2. ROT155: Plecare către BEN GURION la ora 20:45:00
  • WIZZ AIR MALTA
  1. WMT3268: Sosire de la DUBAI INTL la ora 00:40:00
  2. WMT3257: Sosire de la BEN GURION la ora 05:45:00
  3. WMT3269: Plecare către BEN GURION la ora 12:00:00
  4. WMT3258: Sosire de la BEN GURION la ora 12:15:00
  5. WMT3267: Sosire de la DUBAI INTL la ora 13:15:00
  6. WMT3270: Plecare către BEN GURION la ora 18:30:00

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a cerut cetățenilor români să își anuleze sau reprogrameze călătoriile în Israel ori în statele învecinate afectate de conflict.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat anularea a 35 de zboruri luni, 2 martie 2026, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Escaladarea tensiunilor a început sâmbătă cu atacuri israeliene și americane asupra Iranului, urmate de răspunsuri ale Teheranului prin rachete și drone lansate asupra bazelor din Bahrain, Qatar și teritoriul Israelului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Educație: Elevi români, blocaţi în Dubai, în mijlocul conflictului. Cine este noul ministru al Educației

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei sale. Tânăra din Fălticeni pentru care România a strâns 2,3 milioane de dolari avea 27 de ani
Știri România 12:38
Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei sale. Tânăra din Fălticeni pentru care România a strâns 2,3 milioane de dolari avea 27 de ani
Livrările de locuințe noi și numărul tranzacțiilor, în scădere în 2025. Cluj-Napoca, singurul mare oraș pe plus
Știri România 12:30
Livrările de locuințe noi și numărul tranzacțiilor, în scădere în 2025. Cluj-Napoca, singurul mare oraș pe plus
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine”
Stiri Mondene 12:15
Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine”
Cât costă să petreci 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Mrs. Saxy aduce vibrația, DJ Ilie menține ritmul”
Stiri Mondene 12:14
Cât costă să petreci 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Mrs. Saxy aduce vibrația, DJ Ilie menține ritmul”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
O industrie de miliarde de euro a României riscă să dispară. Exportăm produsele în 120 de ţări
ObservatorNews.ro
O industrie de miliarde de euro a României riscă să dispară. Exportăm produsele în 120 de ţări
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Libertateapentrufemei.ro
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Un bărbat din Călărași și-a pierdut viața după ce fost plimbat din spital în spital. Directoarea serviciului de ambulanţă i-ar fi închis telefonul în nas fiicei acestuia
KanalD.ro
Un bărbat din Călărași și-a pierdut viața după ce fost plimbat din spital în spital. Directoarea serviciului de ambulanţă i-ar fi închis telefonul în nas fiicei acestuia

Politic

De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Politică 02 mart.
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Politică 02 mart.
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului