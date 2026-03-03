Decizia a fost luată din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Dintre cursele anulate, 15 erau decolări și 13 aterizări operate de companii precum Anima Wings, El Al Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubai, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta.

„Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor. Monitorizăm permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”, a transmis CNAB.

Lista completă a zborurilor anulate de pe Aeroportul Otopeni, pe 3 martie 2026:

ANIMA WINGS AVIATION S.A.

AWG760: Plecare către AL MAKTOUM la ora 07:00:00 AWG700: Plecare către BEN GURION la ora 07:40:00 AWG701: Sosire de la BEN GURION la ora 14:55:00 AWG761: Sosire de la AL MAKTOUM la ora 18:15:00

EL AL-ISRAEL AIRLINES

ELY573: Sosire de la BEN GURION la ora 09:45:00 ELY574: Plecare către BEN GURION la ora 11:00:00 ELY571: Sosire de la BEN GURION la ora 20:35:00 ELY572: Plecare către BEN GURION la ora 21:45:00

FLY ONE ROMANIA

FOE7809: Plecare către BEN GURION la ora 18:40:00

FLYDUBAI

FDB1709: Sosire de la DUBAI INTL la ora 07:00:00 FDB1710: Plecare către DUBAI INTL la ora 08:00:00 FDB1797: Sosire de la DUBAI INTL la ora 13:55:00 FDB1798: Plecare către DUBAI INTL la ora 15:00:00

HISKY EUROPE

HYS7289: Plecare către MUHARRAQ BAHRAIN INTL la ora 08:30:00 HYS235: Plecare către BEN GURION la ora 21:00:00

QATAR AIRWAYS

QTR219: Sosire de la HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT la ora 06:40:00 QTR220: Plecare către DOHA INTERNATIONAL AIRPORT la ora 10:40:00 QTR221: Sosire de la DOHA INTERNATIONAL AIRPORT la ora 13:20:00

RYANAIR

RYR5101: Plecare către QUEEN ALIA INTL la ora 05:45:00 RYR5100: Sosire de la QUEEN ALIA INTL la ora 11:55:00

TAROM

ROT156: Sosire de la BEN GURION la ora 03:05:00 ROT155: Plecare către BEN GURION la ora 20:45:00

WIZZ AIR MALTA

WMT3268: Sosire de la DUBAI INTL la ora 00:40:00 WMT3257: Sosire de la BEN GURION la ora 05:45:00 WMT3269: Plecare către BEN GURION la ora 12:00:00 WMT3258: Sosire de la BEN GURION la ora 12:15:00 WMT3267: Sosire de la DUBAI INTL la ora 13:15:00 WMT3270: Plecare către BEN GURION la ora 18:30:00

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a cerut cetățenilor români să își anuleze sau reprogrameze călătoriile în Israel ori în statele învecinate afectate de conflict.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat anularea a 35 de zboruri luni, 2 martie 2026, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Escaladarea tensiunilor a început sâmbătă cu atacuri israeliene și americane asupra Iranului, urmate de răspunsuri ale Teheranului prin rachete și drone lansate asupra bazelor din Bahrain, Qatar și teritoriul Israelului.