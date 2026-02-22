Avionul a aterizat în siguranță

UPDATE 22.04 Avionul companiei aeriene HiSky a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni) din București, la aproximativ două ore și jumătate de la decolare. Zborul s-a desfășurat fără incidente, iar aeronava a atins pista conform procedurilor standard.

După aterizare, avionul a eliberat pista și s-a deplasat către o poziție de parcare desemnată, unde a fost întâmpinat de echipaje de urgență, prezente preventiv pentru a se asigura că totul decurge în condiții normale.

Înainte de apropierea finală, piloții au informat controlorii de trafic aerian că nu este necesară asistență suplimentară la sol după aterizare. Operațiunile s-au desfășurat în siguranță, iar pasagerii au fost debarcați fără probleme.

Raed Arafat: „Ne așteptăm ca aterizarea să fie fără probleme”

UPDATE 21.40 Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat la Digi24 că autoritățile au evitat inițial să comunice public situația pentru a nu crea panică, în special în rândul familiilor pasagerilor, însă informația a devenit între timp cunoscută.

”Noi ne aşteptăm ca aterizarea să fie fără probleme, avem acolo forţe mobilizate, pentru că aşa este procedura, dar noi sperăm să nu fie nici o problemă”, a transmis Raed Arafat.

Potrivit acestuia, aeronava s-a depresurizat, un incident care, deși nedorit, nu este unul extrem de rar în aviație. Pilotul, aflat deja deasupra României, a decis să revină și să aterizeze în siguranță. Arafat a explicat că, din cauza cantității mari de combustibil de la decolare, aeronava nu poate ateriza imediat, motiv pentru care efectuează un zbor în cerc pentru a consuma combustibilul necesar unei aterizări în condiții optime.

Secretarul de stat a precizat că autoritățile se așteaptă ca aterizarea să decurgă fără incidente, deși la aeroport au fost mobilizate forțe de intervenție conform procedurilor standard.

De asemenea, Raed Arafat a subliniat că nu există informații privind pasageri răniți sau persoane care să fi avut probleme la bord. Centrul de coordonare și ISU București mențin legătura permanentă cu Aeroportul Henri Coandă, iar autoritățile speră ca situația să se încheie cu bine, cât mai curând posibil.

Plan de intervenție activat la Otopeni după alerta de presurizare semnalată la bord

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis în această seară că o aeronavă HiSky, care efectua zborul București – Hurghada, a semnalat o problemă tehnică legată de presurizarea cabinei.

În urma alertei, pilotul a decis întoarcerea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, măsură luată conform procedurilor de siguranță. Aeronava se află în prezent în zbor deasupra zonei pentru reducerea greutății înainte de aterizare, operațiune care ar putea dura aproximativ o oră.

„Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă”, a transmis ministrul. Potrivit acestuia, aeronava „survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării”, iar durata estimată a manevrei este „de aproximativ o oră”.

La bord sunt 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a activat planul de intervenție preventivă, iar la aeroport au fost mobilizate autospeciale de stingere, echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și ambulanțe.

La faţa locului sunt mobilizate: 10 autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), 1 autospecială pentru descarcerare (AScM), echipaje de salvatori, 4 echipaje SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) şi 2 ambulanţe SABIF.

„Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice”, a subliniat Alexandru Rogobete, adăugând că „siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE