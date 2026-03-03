Mii de oameni au venit să adune bancnote

În Bolivia, pe 27 februarie, s-a prăbușit un avion militar care transporta bancnote noi în valoare totală de 425 de milioane de boliviano (62 de milioane de dolari SUA) pentru Banca Centrală a țării.

Aeronava s-a prăbușit pe o autostradă din apropierea Aeroportului Internațional El Alto din orașul La Paz — capitala Boliviei. În catastrofa aviatică au murit 24 de persoane, în principal șoferi și pasageri ai autoturismelor care circulau pe șoseaua unde a căzut avionul.

Tragedy in Bolivia: Military Cargo Plane Loaded with Cash Crashes, Killing at Least 20.



A devastating crash near Bolivia's capital, La Paz, claimed at least 20 lives late Friday when a Bolivian Air Force C-130 Hercules transport plane, heavily loaded with banknotes, veered off… pic.twitter.com/u0DAaxDYQg — JAS (@JasADRxquisites) February 28, 2026

17 milioane de bancnote au fost aruncate la sol din avionul prăbușit. Mii de oameni au venit să le adune, deși poliția a încercat să izoleze locul catastrofei. Oamenii, care se grăbeau să ajungă cât mai repede la banii împrăștiați, au distrus chiar și infrastructura aeroportului, au raportat autoritățile.

Potrivit estimărilor Ministerului de Interne din Bolivia, citate de Bloomberg, la un moment dat, 20.000 de persoane căutau bancnote în același timp. Aproximativ 50 de persoane au fost reținute, inclusiv sub acuzația de jaf cu circumstanțe agravante.

30% din bani au dispărut

Potrivit estimărilor Băncii Centrale a Boliviei, aproximativ 30% din bancnote au dispărut. Instituția a anulat toate bancnotele din „seria B” care erau transportate în avion, fapt care a creat dificultăți pentru afacerile locale, care acum sunt obligate să verifice toate bancnotele pentru a vedea dacă pot fi acceptate ca plată.

Șoferii de transport public, în special, au declarat că nu își pot îndeplini atribuțiile și, în același timp, să verifice dacă pasagerii nu încearcă cumva să plătească călătoria cu bancnote din „seria B”.

Poliția încearcă să găsească toate bancnotele dispărute pentru a le distruge. Pe 2 martie, în căutarea banilor, polițiștii au efectuat razii în peste 20 de locuințe situate în apropierea locului unde s-a prăbușit avionul.

La rândul lor, locuitorii Boliviei continuă să cerceteze zona catastrofei, în speranța că acolo ar mai putea fi rămase bancnote.

Bolivia este una dintre cele mai sărace țări din America de Sud. Conform datelor CEIC Data, salariul mediu nominal (înainte de deducerea impozitelor) în Bolivia era, la sfârșitul anului 2023, de aproximativ 5.000 de boliviano (720 de dolari SUA la cursul din 3 martie).

S-a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea

Tragedia a avut loc pe 27 februarie, la ora locală 18.15, în timp ce aeronava se apropia de aeroportul internațional El Alto, venind din Santa Cruz.

Autoritățile boliviene au anunțat că este vorba despre un avion C-130 Hercules al forțelor aeriene. La bord se aflau opt membri ai echipajului, inclusiv personal de zbor și de transport marfă. Ministerul Apărării a confirmat că aeronava transporta bancnote destinate Băncii Centrale a Boliviei.

După prăbușire, la locul tragediei s-au adunat zeci de oameni care au încercat să ia bancnotele împrăștiate. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. În imagini se vede cum oamenii fug, iar forțele de ordine formează un cordon cu scuturi. Unii dintre cei aflați la fața locului aruncă cu pietre.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE