Avionul misterios, cumpărat cu puțin timp înainte de zborul fără autorizație prin mai multe țări NATO. Ce rol a jucat un ofițer lituanian în rezervă

35.000 de euro era preţul de vânzare al aeronavei Piper PA-23-250 Aztec care a alertat, miercuri, autorităţile pentru controlul aerian din șapte ţări. Informaţia reiese din mai multe anunţuri publicate pe site-uri de specialitate.

Avionul avea 7.700 de ore de zbor, nu mai fusese folosit din 2015, era vopsit şi renovat din 2007 şi avea nevoie de verificări la motoare şi elice.

Aeronava cântăreşte 2.360 de kilograme şi are o autonomie de zbor de 1.600 de km, se poate ridica la o înălţime de 6.000 de metri şi prinde maximum 398 km/h, arată informaţiile publicate în anunţul de vânzare.

Rolul jucat de un ofițer lituanian în rezervă

La momentul publicării anunțurilor, proprietarul aeronavei era Bronius Zaronskis, ofiţer în rezervă în armata lituaniană.

Bărbatul are 72 de ani, a absolvit Şcoala Militară de Specialişti în Aviaţie din Moscova în anul 1968, iar în 1973 a absolvit Universitatea Politehnică din oraşul lituanian Kaunas.

Între 1991 şi 1993 a fost comandant al escadronului de aviaţie din Panevėžys, oraș din zona de nord-est a Lituaniei, conform site-ului Bibliotecii Publice.

Bronius Zaronskis. Foto: Facebook

Din 2001, conduce Aeroclubul din același oraş. În plus, este comandantul regional al Asociaţiei Rezerviştilor din Forţele Armate Lituaniene şi director al aeroportului din Nida, cel mai vestic oraș al Lituaniei și al statelor baltice, în apropiere de granița cu exclava rusă Kaliningrad.

Recomandări Justiția din Bulgaria a decis: Elena Udrea revine acasă, în închisoare

Nu știe cui a vândut avionul: „Poate ucraineni, poate români sau bulgari”

Aviatorul lituanian a explicat, pentru publicaţia Delfi, că a vândut avionul cu puţin timp înainte de zbor.

„Încerc să-l vând de mulţi ani, dar nimeni nu l-a cumpărat. Timp de o lună, i-am aşteptat pe aceşti cumpărători: vin, nu vin? Dar au venit, am vândut, am semnat actele şi au plecat. Apoi am aflat că deja au şi zburat”, a declarat Zaronski.

Acesta a precizat că nu știe cui a vândut avionul.

„Nu erau lituanieni. Nu pot spune din ce țară erau, poate ucraineni, poate români sau bulgari. Am comunicat cu un bărbat în rusă. Nu știu numele acelor bărbați. Nu m-a interesat”, a spus Zaronskis pentru televiziunea publică din Lituania, LRT, conform de Digi24.

Bronius Zaronskis spune că avionul a fost cumpărat de o organizație și că toate formalităţile legate de vânzare au fost îndeplinite conform legii.

Avionul se afla pe aeroportul Panevezys și probabil de aici a decolat miercuri, a adăugat pilotul.

A alimentat în Ungaria

Aeronava care a pătruns, miercuri, în spaţiul aerian al României venea din Lituania. A survolat Polonia și Slovacia, apoi a oprit în Ungaria, unde a realimentat și de unde a decolat, în ciuda încercărilor de a-l bloca.

Recomandări Mărturie cutremurătoare a unui fost polițist de la DNA Iași: O procuroare a ținut la sertar probe privind abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși

După ce a trecut ilegal prin spațiul aerian a patru state, a fost găsit abandonat pe un aerodrom neutilizat din localitatea Buhovţi, centrul Bulgariei.

În Ungaria, avionul a aterizat fără permisiune pe aeroportul Hajdúszoboszló, a declarat István Juhos, managerul aeroportului, citat de RTL.hu.

În aeronavă ar fi fost doi bărbaţi care l-au ameninţat pe îngrijitorul aeroportului şi au decolat după venirea unei maşini de poliţie.

Avionul ar fi petrecut 20 de minute pe micul aeroport rural, iar o fotografie a uneia dintre camerele de supraveghere îi surprinde pe cei doi pasageri alimentând avionul din bidoanele pe care le aduseseră la bord, scrie sursa citată.

Directorul Departamentului de Aviație Civilă al Agenției de Competență în Transport din Lituania, Alvydas Šumskas, a transmis jurnaliştilor lituanieni de la publicaţa Delfi că echipajul nu a comunicat nicio informaţie de zbor operatorilor de serviciu.

„Pentru un zbor internaţional, este necesar un plan de zbor. În acest caz, este evident că a existat un zbor internaţional”, a spus Šumskas.

Pilotul lituanian s-a remarcat împotriva rușilor

Fostul proprietar, Bornius Zaronskis, a fost unul dintre cei care au participat la marea demonstraţie politică „Lanţul baltic”, din 23 august 1989, când aproximativ 2 milioane de oameni au format un lanţ uman de 675 de kilometri în cele trei state baltice Estonia, Letonia şi Lituania, care la acea vreme făceau parte din Uniunii Sovietice.

Recomandări Cum explică Ministerul Justiției mărturia consilierei în procesul Elenei Udrea: „Nu poate interzice niciunui angajat să se prezinte ca martor într-un proces”

Alături de colegii săi, pilotul a ridicat avionul deasupra lanţului uman şi a aruncat flori, arata publicaţia lituaniană sekunde.lt.

În anul 1991, odată cu prăbuşirea URSS, Bronius Zaronskis a fost printre militarii din Lituania care urmăreau mişcarea forţelor sovietice în aer şi la sol.

Fostul pilot s-a remarcat în timpul tensiunilor din ianuarie 1991, când armata sovietică a atacat capitala Vilnius şi alte oraşe din ţară, ca urmare a Declaraţiei de Reînfiinţare a Statului Lituania, din 11 martie 1990.

În timpul ofensivei sovietice, Zaronskis a fost unul dintre cei care au ascuns avioanele, planoarele, parașutele, hărțile şi posturile de radio de la Aeroclubul Panevėžys în zonele învecinate sau chiar în garajele angajaţilor, mai scriu jurnaliştii de la sekunde.lt.

GSP.RO Viața unui străin mutat într-un mic oraș din România. E uimit de ce a ajuns să facă atunci când pleacă de acasă: "Pe bune!"

Playtech.ro ȘOC TOTAL! O televiziune din România se golește. DEMISII pe bandă rulantă, pleacă și șefii

Observatornews.ro Doi români au dat 50.000 de euro pe un apartament, dar au ajuns să stea într-o epavă. Mai mult, li s-a cerut să repare și tot blocul

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2022. Capricornii ar putea descoperi că abilitatea de a fi ceva mai toleranți le-ar putea fi de mare folos

Știrileprotv.ro De ce nu au deschis focul avioanele F-16 asupra aeronavei care a traversat ilegal spațiul aerian al României

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon